TRES MEDIDAS PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES EN EL GOLFO SAN MATÍAS ANTE EL PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GNL

Sierra Grande | Durante su exposición en la audiencia pública por el proyecto de las unidades flotantes de licuefacción de gas natural licuado (GNL), el investigador independiente del CONICET Juan Emilio Sala presentó el análisis elaborado junto a un equipo de especialistas que trabaja en temáticas marinas y costeras desde hace más de 20 años. El informe aborda los posibles efectos de la incorporación de esta actividad al Golfo San Matías y considera la interacción entre la biodiversidad, las actividades económicas y los distintos usos del espacio marítimo.

Sala explicó que el golfo debe analizarse como un sistema socioecológico, debido a la relación entre sus ambientes naturales y las actividades humanas. En ese sentido, identificó la presencia de pesca industrial y artesanal, turismo, recreación, puertos, tránsito marítimo y áreas de conservación, además de sectores de valor ecológico donde habitan especies como ballenas francas, lobos marinos y pingüinos de Magallanes. Según señaló, la incorporación de las unidades flotantes y el tránsito de hasta 150 buques metaneros implicará sumar un nuevo subsistema de actividad que requiere considerar los usos existentes y sus posibles superposiciones.

Como primera propuesta, el investigador planteó que la provincia inicie un proceso de Planificación Espacial Marina (PEM). Se trata de una herramienta pública y participativa para acordar con los distintos sectores qué actividades pueden desarrollarse en el mar, en qué lugares y bajo qué condiciones. Según explicó, el proceso permitiría identificar y reducir posibles conflictos entre los usos del golfo, establecer reglas de funcionamiento y revisar periódicamente las decisiones en función de los cambios que se produzcan. Sala indicó que una planificación de estas características demanda aproximadamente un año de trabajo.

El segundo eje de su exposición fue la necesidad de aprobar y ensayar el modelo operativo contemplado en la evaluación de impacto ambiental. El esquema establece la coordinación entre el capitán del buque metanero, el Mooring Master, los prácticos, los observadores de fauna y los remolcadores. Como ejemplo, describió el procedimiento previsto ante la detección de una ballena durante una maniobra: el observador informa su presencia, el puente confirma el registro mediante observación visual y detección acústica pasiva, el práctico asesora y el capitán determina cómo continuar. Sala advirtió, además, que cualquier modificación de este modelo de seguridad requiere una revisión de la evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad competente.

Finalmente, propuso publicar los resultados de los ensayos y ajustar las reglas de funcionamiento a partir de la información obtenida. El investigador sostuvo que estas tres medidas permitirían articular la actividad proyectada con los usos actuales del Golfo San Matías y garantizar que las condiciones evaluadas y los compromisos establecidos en el estudio de impacto ambiental se cumplan durante la operación. También señaló que la provincia y las jurisdicciones cercanas cuentan con capacidades científicas y tecnológicas que pueden contribuir al desarrollo de ese proceso.

Fuente: En este día | Radio Libre