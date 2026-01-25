TRASLADO DEL COMISARIO CLAUDIO CHAZARRETA A INGENIERO JACOBACCI

Sierra Grande | El comisario Claudio Chazarreta fue trasladado a la Comisaría 14 de Ingeniero Jacobacci, en el contexto de las modificaciones implementadas en la estructura de la Policía de Río Negro. El movimiento forma parte de la reorganización de destinos dispuesta para el personal superior de la fuerza.

Chazarreta se desempeñó durante tres años en la Comisaría 13 de Sierra Grande y un año en la Subcomisaría 57 de Playas Doradas. Había llegado a Sierra Grande como subcomisario y, durante su permanencia en esa dependencia, logró su ascenso en la carrera policial, alcanzando el grado de comisario en el año 2025.

El funcionario dejó sus funciones al frente de la Comisaría 13 el pasado 20 de enero y se incorporará a su nuevo destino en Ingeniero Jacobacci durante los primeros días de febrero.

En la titularidad de la Comisaría 13 continuará el comisario Cristian Castillo, mientras que el subcomisario Diego Paz ocupará el segundo cargo jerárquico. Paz se desempeñaba anteriormente como jefe de la Brigada Rural de San Antonio Oeste.

El propio Chazarreta confirmó su nuevo destino, que lo tendrá al frente de la dependencia policial de la Región Sur rionegrina.

Fuente: En este día | Radio Libre