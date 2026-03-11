TRAS LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA RURAL LA RUTA 5 QUEDO INTRANSITABLE

Sierra Grande | Las precipitaciones registradas durante el último fin de semana en la zona rural afectaron la infraestructura vial de la Ruta Provincial N° 5, en el tramo que une las localidades de Arroyo Ventana y Cona Niyeu. El caudal de agua acumulado sobre la calzada, sumado al estado previo de la traza, derivó en interrupciones del tránsito en diversos sectores, afectando el acceso a los parajes de la región.

Debido al estado de intransitabilidad, personal docente encargado de las escuelas rurales informó la imposibilidad de asistir a sus puestos de trabajo.

Por otra parte, la situación fue documentada por la abogada Fátima Maldonado, quien registró mediante imágenes el flujo de agua que circulaba sobre la ruta, señalando la falta de mantenimiento estatal en la única vía de comunicación para los habitantes de Cona Niyeu, Los Berros y Arroyo Ventana.

Anegamientos en viviendas

Además del impacto en la infraestructura vial, las lluvias afectaron de manera directa a los pobladores. En Arroyo Ventana, se registraron casos de viviendas anegadas por el ingreso de agua, lo que obligó, por caso, a uno de los residentes del lugar a dejar su hogar.

Andrés Gómez, poblador de Arroyo Ventana, brindó testimonio sobre la situación tras haber tenido que trasladarse hacia Sierra Grande después de no dar abasto sacando agua de su vivienda:

«Entró el agua adentro de la casa. No tuvimos asistencia de comisionados ni de autoridades allá. Estaba todo crecido y el agua llegó por debajo de la puerta. Me tuve que venir; la casa quedó sola y llena de agua porque sigue lloviendo en el paraje».

