TRAS LA DERROTA, GUSTAVO CIFUENTES LLAMÓ A “FORTALECER LA UNIDAD”

Sierra Grande | Gustavo Cifuentes, candidato a secretario general por la lista de unidad Azul Arancibia Celeste, se refirió a los resultados de las elecciones provinciales de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), en las que la corriente DAF Multicolor se impuso con el 54% de los votos y desplazó a la histórica conducción oficialista. Laura Ortiz asumirá la Secretaría General en los primeros días de diciembre.

En diálogo con Radio Libre, Cifuentes expresó satisfacción por el respaldo obtenido en varias localidades de la zona Atlántica, aunque reconoció el resultado adverso a nivel provincial.

“En Conesa, Viedma, San Antonio, Valcheta y Sierra Grande tuvimos un acompañamiento muy importante, con un promedio del 70% y en Sierra casi el 80% de los votos. Eso demuestra que se entendió el valor de la unidad y el compromiso con el proyecto político”, señaló.

Sin embargo, el dirigente admitió que el peso electoral del Alto Valle y la zona andina definieron la elección:

“Allí los resultados no nos acompañaron. La mayoría decidió apostar por un modelo sindical diferente, y eso hay que respetarlo. Son los ciclos naturales de las organizaciones”, sostuvo.

Cifuentes analizó que el desgaste de la conducción provincial de los últimos años y el complejo contexto económico influyeron en el resultado.

“Los oficialismos hoy están mucho más presionados y exigidos. La falta de respuestas del gobierno provincial en materia salarial y de salud laboral generó un desgaste importante que la oposición supo aprovechar”, reconoció.

De cara a los próximos dos meses, hasta el recambio de autoridades, el actual secretario adjunto confirmó que la conducción continuará cumpliendo sus responsabilidades gremiales y negociaciones en curso:

“Tenemos que dejar un escenario lo menos complejo posible. Entramos en una etapa de transición, y más allá de los cambios, todos y todas debemos ir detrás de la bandera de la UnTER para arrancarle al gobierno las mejores condiciones salariales posibles”, remarcó.

En el plano personal, Cifuentes adelantó que retomará su trabajo en la dirección de la ESRN N°39 de Sierra Grande.

“Vuelvo con mucha expectativa y entusiasmo. Defendiendo siempre la escuela pública desde el lugar que me toque estar”, expresó.

Finalmente, el dirigente agradeció el acompañamiento de la militancia y renovó su llamado a sostener la unidad dentro del sindicato:

“La única salida es la fortaleza que nos da la unidad. Se vienen tiempos difíciles y debemos seguir abrazándonos bajo la bandera de la UnTER para defender nuestros derechos”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre.