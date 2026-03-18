TRÁMITES PREVISIONALES: ALCANCES, GESTIÓN Y REQUISITOS SEGÚN ESPECIALISTA

Las cuestiones previsionales comprenden el conjunto de trámites vinculados a jubilaciones y pensiones, y se gestionan principalmente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Así lo indicó la abogada Fátima Maldonado en declaraciones a Radio Libre, donde precisó el alcance, las modalidades de gestión y las responsabilidades en este tipo de procedimientos.

Qué se entiende por trámites previsionales

Según explicó, el término refiere a gestiones relacionadas con jubilaciones y pensiones. Estas últimas incluyen distintos tipos, como las pensiones por fallecimiento, viudez o incapacidad. En todos los casos, se trata de prestaciones que integran el sistema previsional y que, en general, se tramitan ante ANSES.

Diferencia entre previsión y beneficios sociales

Maldonado aclaró que las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) no forman parte del sistema previsional, sino que corresponden a beneficios sociales.

La AUH está destinada a personas sin empleo formal o con trabajo no registrado.

El sistema SUAF (salario familiar) alcanza a trabajadores registrados con ingresos dentro de determinados rangos.

Ambos beneficios se gestionan en ANSES y requieren acreditar el vínculo con los menores mediante documentación como partidas de nacimiento y DNI.

Gestión de asignaciones familiares

La abogada señaló que estos trámites son directos, gratuitos y no requieren intermediarios. En casos donde uno de los progenitores no percibe el beneficio, puede solicitar la reasignación mediante un trámite en ANSES.

También mencionó la figura denominada “embargo de salario”, que no implica intervención judicial, sino que permite habilitar a otro progenitor a percibir la asignación cuando quien figura como titular no convive con los menores.

Tipos de pensiones y requisitos

El sistema contempla diversas pensiones, entre ellas:

Pensión por viudez

Pensión por incapacidad laboral

Pensión por fallecimiento

Pensiones no contributivas

Cada una tiene requisitos específicos, pero todas se tramitan ante ANSES sin necesidad de asistencia letrada obligatoria.

En el caso de convivientes, se debe acreditar la relación mediante la figura de unión convivencial registrada o demostrar convivencia efectiva. Un requisito clave es que ambos domicilios coincidan en el DNI, ya que la falta de coincidencia puede derivar en el rechazo del trámite.

Advertencias sobre intermediarios

Maldonado advirtió sobre el uso de poderes para realizar gestiones. Señaló que en muchos casos estos documentos habilitan el cobro y no solo la tramitación, lo que puede derivar en situaciones irregulares. Indicó que no es necesario recurrir a gestores para iniciar trámites previsionales.

Modalidades de cobro y limitaciones

Respecto a los medios de pago, explicó que quienes perciben beneficios a través de billeteras virtuales pueden no recibir adicionales como el correspondiente a zona desfavorable. Para acceder a ese concepto, es necesario contar con una cuenta bancaria habilitada.

Recomendaciones para futuros jubilados

La especialista recomendó iniciar los trámites con anticipación y no esperar a cumplir la edad jubilatoria. Indicó que es frecuente detectar faltantes de aportes al momento de iniciar la gestión, lo que puede requerir intervención legal para su regularización.

En esos casos, se deben reunir pruebas como recibos de sueldo y realizar las acciones correspondientes con asesoramiento profesional.

Fuente: En este día | Radio Libre