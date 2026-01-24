TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DAÑOS EN ESCUELAS DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, Marcelo Sagina, informó sobre el avance de los trabajos de mantenimiento en las escuelas de la localidad con vistas al inicio del nuevo ciclo lectivo. Según explicó en declaraciones a Radio Libre, las tareas se desarrollan a buen ritmo e incluyen reparaciones generales en todos los establecimientos educativos.

Durante las últimas semanas se realizaron trabajos en la Escuela 81 y en la Escuela 60. Las tareas incluyeron reparación de rejas, limpieza de tanques de agua, recambio de focos y tubos, reparación de enchufes y tomas, pintura de paredones y del frente institucional. En paralelo, se lleva adelante la limpieza de los tanques de agua en todas las instituciones y está prevista la fumigación general, con el objetivo de que los edificios estén en condiciones para la presentación del personal docente prevista para el 4 de febrero.

Sagina señaló que, pese a los trabajos realizados, se registraron daños en algunos establecimientos. En la Escuela 81 se produjeron pintadas en paredes recientemente acondicionadas y la rotura de seis vidrios de la puerta principal. Hechos similares ocurrieron en el Jardín 24, donde se rompieron vidrios de la puerta de entrada. Ante estas situaciones, se realizaron presentaciones ante la policía, aunque indicó que no siempre es posible avanzar en las actuaciones, ya que en algunos casos se trataría de menores.

En relación con la seguridad, explicó que se analiza la posibilidad de realizar una inversión en cámaras, aunque aclaró que se busca no exponer a los niños que suelen permanecer en las inmediaciones de los establecimientos. Hasta el momento, los daños se limitaron a la rotura de vidrios y no se registraron ingresos a los edificios ni robos, a diferencia de años anteriores.

Respecto a problemáticas estructurales detectadas durante 2025, como filtraciones de agua y cuestiones de electrificación, Sagina detalló que en la Escuela 251 se realizó el recambio completo de la membrana en los sectores afectados, dando por finalizada una obra de gran magnitud. En la Escuela 39, indicó que no se han registrado inconvenientes eléctricos en el último año y que se solucionaron filtraciones mediante el recambio de ventanas.

Asimismo, informó que en el edificio del CET12 está planificada la colocación de membrana en el sector del escenario, mientras que en la Escuela 81 ya se identificaron dos áreas con filtraciones que serán intervenidas.

Consultado sobre la figura del sereno escolar, Sagina aclaró que ese cargo está contemplado únicamente para establecimientos agrarios que cuentan con animales, por lo que no aplica al resto de las instituciones educativas de la localidad.

Finalmente, indicó que el objetivo del Consejo Escolar es abordar de manera progresiva los problemas de infraestructura existentes para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

