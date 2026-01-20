TRABAJO REFUERZA INSPECCIONES LABORALES EN LA COSTA RIONEGRINA POR EL PROGRAMA VERANO CON DERECHOS

Sierra Grande | La delegada de la Secretaría de Trabajo de Río Negro en la localidad, Claudia Zulatto, informó sobre el desarrollo de inspecciones laborales en el marco del programa provincial Verano con Derechos, que se lleva adelante en toda la zona atlántica de la provincia.

Según explicó en declaraciones a Radio Libre, los operativos son exclusivos del organismo laboral provincial y no guardan relación con controles realizados por otros entes como ARCA o Rentas. La coincidencia temporal con otras fiscalizaciones generó confusión, pero Zulatto aclaró que cada organismo actúa de manera independiente y dentro de sus propias competencias.

El operativo abarca el corredor costero desde El Cóndor hasta Playas Doradas, incluyendo zonas con actividad turística y balnearia como Puerto del Este y Las Grutas. Las tareas se concentran en la fiscalización de comercios habilitados en playas y sectores vinculados al turismo, con especial atención a la registración laboral, las condiciones de seguridad e higiene y el cumplimiento de la normativa vigente.

Zulatto señaló que se trata de un dispositivo que se realiza todos los años y que también se implementa en otros puntos turísticos de la provincia, como Bariloche durante la temporada invernal. En el caso de Sierra Grande y Playas Doradas, precisó que las inspecciones forman parte de los controles habituales de la Secretaría de Trabajo, reforzados durante el verano por el incremento del empleo temporario.

Respecto al procedimiento, explicó que ante una inspección se labran actas y se solicita la presentación de documentación laboral a través del portal del organismo. Las sanciones económicas se aplican únicamente en instancias posteriores, si no se regulariza la situación dentro de los plazos administrativos establecidos. La Secretaría no dispone clausuras, salvo en casos de faltas consideradas graves.

La funcionaria confirmó que los comerciantes y cámaras del sector habían sido informados previamente sobre el operativo y los requisitos exigidos, que son los mismos que rigen desde hace años en la provincia: personal debidamente registrado, rúbrica laboral y cumplimiento de las escalas salariales correspondientes a cada actividad.

Las inspecciones continuarán durante toda la temporada estival y podrán repetirse en los distintos puntos del corredor costero. El centro operativo funciona en Las Grutas, donde se habilitó una oficina de atención para consultas y asesoramiento laboral, con personal de la Delegación Zonal de Trabajo de San Antonio Oeste.

Finalmente, Zulatto destacó que el objetivo del programa es garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y asegurar los derechos de los trabajadores durante el período de mayor actividad turística.

Fuente: En este día | Radio Libre