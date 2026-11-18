Sierra Grande | Trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Sierra Grande se autoconvocaron este miércoles en las puertas del Concejo Municipal para reclamar que se incorpore al orden del día y se trate el proyecto de pase a planta permanente. La movilización contó con la participación de integrantes de ATE y empleados municipales que solicitaron definiciones sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

En diálogo con Radio Libre, Verónica Agustín explicó que la semana anterior habían participado de una reunión de comisión en la que se abordó el proyecto y que se habían retirado con expectativas de avanzar en su tratamiento. Sin embargo, señaló que el texto no figuraba en el orden del día de la sesión prevista para este miércoles. Según detalló, la iniciativa contempla a 159 trabajadores que ingresaron antes del 31 de diciembre de 2025 y que estarían en condiciones de rendir para acceder a la planta permanente. Agustín sostuvo que la estabilidad laboral constituye un derecho de los trabajadores y manifestó que el gremio mantendría el acompañamiento al reclamo hasta obtener una respuesta.

Por su parte, Paulina Muñoz, trabajadora de la Municipalidad de Sierra Grande, indicó que los empleados se habían concentrado para solicitar que el proyecto fuera incorporado al orden del día. Explicó que la propuesta establece la posibilidad de rendir para quienes cuentan con más de un año de antigüedad en el municipio, sin establecer cupos por área. También señaló que los trabajadores permanecían en el lugar durante el desarrollo de la jornada legislativa para expresar su posición y solicitar que se garantice el tratamiento de la iniciativa.

El dictamen de comisión, fechado el 13 de noviembre, menciona la participación de representantes de ATE y UPCN y señala que se detectaron posibles inconsistencias jurídicas en el procedimiento de ingreso a planta permanente, además de cuestiones vinculadas con la integración de las mesas examinadoras. Por ese motivo, plantea solicitar un análisis de asesoría legal sobre la compatibilidad del proyecto con el Estatuto del Empleado Municipal. Durante la cobertura radial también se informó que los trabajadores no pudieron ingresar al recinto mientras se desarrollaba la reunión de labor parlamentaria y permanecieron en el exterior del edificio a la espera de definiciones.

Fuente: En este día | Radio Libre