TRABAJADORES DEL OLEODUCTO VMOS PODRÍAN PARTICIPAR EN EL ACTO OFICIAL POR EL 20 DE OCTUBRE

Por redacción:

Sierra Grande se encamina a vivir una conmemoración histórica este 20 de octubre, no solo por un nuevo aniversario de su fundación, sino también por el contexto de reactivación económica que atraviesa la localidad. En este marco, se espera que, excepcionalmente, los trabajadores que se desempeñan en las distintas etapas del desarrollo del oleoducto VMOS participen del desfile y del acto oficial, sumándose así a las celebraciones comunitarias.

La fecha de fundación de la ciudad es el 19 de octubre pero, al tratarse del domingo que coincide con el Dia de la Madre, el acto oficial se trasladó al 20 de octubre.

El proyecto del oleoducto VMOS, con su terminal en Punta Colorada, ha generado más de 300 puestos de trabajo directos para vecinos serranos, reactivando la mano de obra local en múltiples áreas: desde las tareas tempranas y la construcción de tanques, hasta la administración, maestranza y seguridad. Su impacto en la economía regional es trascendente, marcando un antes y un después en la vida de muchas familias.

En reconocimiento a la importancia del nuevo aniversario de la ciudad, Sierra Grande cuenta con el asueto administrativo tanto para el ámbito municipal como provincial, extendiendo además la invitación a las empresas radicadas en la localidad para que faciliten la participación de sus empleados en los festejos.

Según confirmó la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, las empresas fueron formalmente invitadas, aunque hasta el momento no se ha recibido confirmación oficial de su participación. No obstante, los trabajadores mantienen la expectativa de poder compartir con la comunidad este momento especial, que simboliza no solo el crecimiento económico, sino también el orgullo de ser parte de un proyecto que transformará la matriz productiva de la región.

La jornada contará con la presencia de autoridades municipales, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y miembros de su gabinete vinculados al desarrollo regional, además de representantes gremiales, de YPF y del proyecto VMOS. En este contexto, la presencia de los trabajadores en el desfile sería un gesto de acercamiento entre el proyecto y la comunidad, reforzando el vínculo de pertenencia y reconocimiento mutuo.

El aniversario número 122 de Sierra Grande se perfila así como una fecha de celebración colectiva, donde la historia, el trabajo y el desarrollo productivo estarán presentes en un mismo acto.