TRABAJADORES DE LA PESCA IMPULSAN CAMBIOS EN EL SOMU DE CARA A LAS ELECCIONES

Sierra Grande | Trabajadores de la pesca de Sierra Grande mantuvieron un encuentro con afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en el marco de la campaña por la renovación de autoridades nacionales y de la seccional Puerto Madryn, de la cual dependen los trabajadores serranos. La reunión fue promovida por Marcelo García, referente local, con la participación de integrantes de la agrupación «Unión Marítima 10 de Julio», que integra la «Lista 41 Granate», encabezada a nivel nacional por Jerónimo Molina.

Junto al anfitrión, estuvieron Claudio Russo, presidente de la Unión Marítima 10 de Julio; Marcelo Fernández Pailemán, candidato a prosecretario de la agrupación; y Sandro Calfumán, candidato a secretario de la seccional de Puerto Madryn.

Los representantes señalaron que el objetivo es presentar una alternativa a la conducción actual del gremio, encabezada por Omar Durdos. Durante el diálogo con Radio Libre, los trabajadores expresaron su descontento con lo que consideran “falta de gestión” y “abandono” hacia el sector pesquero, particularmente afectado en los últimos años por conflictos prolongados y períodos de inactividad.

Desde la agrupación plantearon la necesidad de “un gremio a puertas abiertas, transparente y cercano al trabajador”. Entre los puntos destacados, se mencionó:

Reorganización de la obra social , denunciando un déficit financiero y dificultades en la atención médica. Los referentes aseguraron que buscarán garantizar cobertura para afiliados y trabajadores relevos durante los períodos sin actividad.

Modernización y transparencia de la bolsa de trabajo , proponiendo un sistema digital que elimine favoritismos y permita el acceso equitativo a embarques.

Inclusión laboral de marineros aprendices , para facilitar el ingreso de nuevos trabajadores formados en escuelas náuticas, como la de Prefectura en Sierra Grande.

Gestión de cupos locales de empleo, mediante una ordenanza municipal en Puerto Madryn que también favorezca a trabajadores serranos.

Los integrantes de la Lista 41 señalaron además que la reducción del padrón electoral afecta a numerosos pescadores que, debido a meses sin actividad, no cumplen con los aportes mínimos para acceder al voto. Expresaron que esta situación “limita la participación real de la base trabajadora” en la elección.

La elección de autoridades del SOMU se desarrollará entre el 1 y el 5 de diciembre, con votación tanto a nivel nacional como en las seccionales. Los trabajadores de Sierra Grande participan a través de la seccional Puerto Madryn.

El encuentro local se realizó en un predio rural cercano a Sierra Grande, donde los referentes expusieron los ejes de su propuesta y convocaron a los afiliados a acompañar la lista opositora en el próximo proceso electoral.

Fuente: En este día | Radio Libre.