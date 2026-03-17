TORTORIELLO RECORRIÓ SIERRA GRANDE, ANALIZÓ EL PROYECTO VMOS Y CONFIRMÓ SU INTENCIÓN DE SER CANDIDATO A GOBERNADOR

Sierra Grande | El diputado nacional Aníbal Tortoriello confirmó su intención de ser candidato a gobernador de Río Negro y analizó la situación de Sierra Grande en el marco de una recorrida que incluyó la visita al proyecto VMOS en Punta Colorada.

En declaraciones a Radio Libre, el legislador señaló que su espacio trabaja en la elaboración de un programa de gobierno basado en recorridas por distintas localidades de la provincia. “Estamos con el anhelo de ofrecer un gobierno diferente y al servicio de la gente”, afirmó, y agregó que la construcción de la propuesta incluye el relevamiento de necesidades en cada región.

Sobre su visita a Sierra Grande, indicó que se trata de una localidad que requiere “una importante gestión pública” para reactivar su economía, tras la pérdida del rol central de la actividad minera. En ese sentido, mencionó dificultades estructurales como la falta de desarrollo productivo y problemas en servicios básicos, entre ellos el acceso al agua.

En relación con el proyecto VMOS, Tortoriello destacó su impacto potencial en la economía provincial y valoró la localización de la obra en Río Negro. Señaló que el desarrollo energético en la zona puede generar actividad económica y empleo, aunque advirtió sobre la necesidad de una mayor articulación estatal para integrar a proveedores locales. “Falta gestión pública para que los actores de Sierra Grande puedan participar”, sostuvo, en referencia a sectores como la gastronomía y otros servicios vinculados a la obra.

Durante la recorrida, el diputado observó el avance de la infraestructura, incluyendo la construcción de tanques de almacenamiento y obras complementarias. Indicó que el proyecto presenta un nivel de ejecución significativo y forma parte de un esquema más amplio vinculado a la producción hidrocarburífera.

Consultado sobre su decisión de participar en política, Tortoriello vinculó su trayectoria a la situación económica y social del país y de la provincia. En ese marco, expresó su respaldo a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, al considerar que se inició un proceso de ordenamiento macroeconómico.

Respecto de las críticas formuladas por sectores del peronismo, el legislador evitó profundizar en la confrontación y cuestionó el debate político centrado en acusaciones entre dirigentes. “Los problemas de la gente son otros”, afirmó.

En materia de gestión provincial, planteó la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y mejorar la administración de los recursos públicos. Consideró que el objetivo es lograr un Estado eficiente que facilite el desarrollo económico y la generación de empleo.

Durante su visita, también recogió planteos de vecinos vinculados a dificultades para desarrollar emprendimientos productivos y a la falta de oportunidades para participar en la actividad económica asociada a grandes proyectos. Según indicó, estas situaciones formarán parte del diagnóstico para la elaboración de su propuesta de gobierno.

Fuente: En este día | Radio Libre