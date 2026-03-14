TORNEO RECREATIVO DE FÚTBOL REUNIRÁ A EQUIPOS DE DISTINTAS LOCALIDADES ESTE SÁBADO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Este sábado se realizará un torneo recreativo de fútbol organizado por el grupo Juventud Serrana, con la participación de equipos invitados de distintas localidades de la región. La actividad tendrá lugar en la cancha del Pita, ubicada en el barrio Industrial, y se desarrollará durante toda la jornada.

En declaraciones a Radio Libre, el integrante de Juventud Serrana, César Martínez, contó que el encuentro corresponde a la primera fecha de actividades del año del espacio. “Mañana es un torneo recreativo de fútbol y vienen equipos de afuera, cuatro equipos, así que estamos organizando todo con los profesores y estamos muy felices de hacer el torneo, la primera fecha del año”, señaló.

Según explicó, los equipos participantes llegarán desde distintas ciudades de Río Negro. “Vienen dos equipos de Roca, otro de Regina y otro de Catriel”, indicó.

Las delegaciones comenzarán a arribar durante la noche previa al torneo. Desde temprano, los organizadores estarán a cargo de la recepción de los jugadores. “Nosotros antes de las 8 tenemos que estar porque hay que dar desayuno cuando nosotros viajamos nos preparan el desayuno, con todo, y bueno, ahora nos toca a nosotros como anfitriones”, expresó Martínez.

Los partidos comenzarán a partir de las 9 de la mañana y se extenderán durante el resto del día. Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse a presenciar los encuentros. “El que quiera ir puede ir a vernos. Vamos a estar todo el día”, afirmó.

Martínez también destacó el acompañamiento del equipo de entrenadores que trabaja con el grupo. Según detalló, los profesores a cargo son Guillermo Di Napoli, Sebastián Ibáñez y Sergio Capovilla.

Respecto al trabajo de Juventud Serrana, indicó que durante el año tienen previsto continuar con distintas actividades. “Tenemos pensado hacer muchas cosas, talleres y otras actividades que el año pasado queríamos hacer y este año vamos a implementar más”, comentó.

Durante 2024, el grupo también participó de encuentros deportivos fuera de la provincia. Martínez recordó que un grupo de jóvenes viajó a San Luis para disputar un torneo competitivo.

El torneo de este sábado será la primera actividad deportiva del año organizada por el grupo en Sierra Grande y reunirá a jugadores locales junto a delegaciones invitadas.

Fuente: En este día | Radio Libre