TORCA PRESENTÓ PROMOCIONES POR EL DÍA DEL PADRE Y BENEFICIOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Sierra Grande | Los representantes de Torca, Franco y Betiana, visitaron los estudios de Radio Libre para dar a conocer las promociones y beneficios comerciales que la empresa mantiene vigentes durante junio, en coincidencia con la celebración del Día del Padre y la demanda estacional de distintos productos para el hogar.

Durante la entrevista, señalaron que continúan disponibles diversas alternativas de financiación mediante tarjetas de crédito, entre ellas planes de hasta 12 cuotas sin interés con determinadas entidades bancarias y promociones especiales con tarjeta Naranja. También indicaron que algunos productos cuentan con financiación de hasta 18 cuotas con tasas preferenciales.

En relación con los televisores, explicaron que quienes adquieran equipos de entre 60 y 100 pulgadas recibirán como obsequio artículos vinculados a la Selección Argentina, incluyendo camisetas, llaveros y otros productos promocionales. Estas promociones estarán vigentes durante todo el mes de junio.

Los representantes destacaron además la posibilidad de realizar consultas y gestiones de compra a través de WhatsApp y redes sociales, donde los clientes pueden obtener información sobre líneas de crédito, financiación y disponibilidad de productos antes de concurrir al local.

Respecto del servicio posventa, informaron que la empresa realiza entregas a domicilio y asistencia para la instalación y verificación del funcionamiento de los equipos adquiridos.

En el marco de las promociones por el Día del Padre, también mencionaron ofertas en colchones y somieres, con opciones de financiación mediante tarjetas bancarias. Asimismo, señalaron que algunos productos seleccionados cuentan con descuentos especiales para pagos en efectivo.

Por otra parte, indicaron que la llegada de las bajas temperaturas generó una mayor demanda de artículos de calefacción. En ese sentido, detallaron que la sucursal dispone de calefactores, caloventores, estufas a leña, equipos garraferos y aires acondicionados, entre otros productos destinados a climatizar los hogares.

Finalmente, Franco y Betiana invitaron a los vecinos a acercarse al local para conocer las promociones vigentes y seguir las novedades comerciales a través de las redes sociales de la empresa.

Fuente: En este día | Radio Libre