TORCA PRESENTA SUS PROPUESTAS PARA LAS FIESTAS Y EL VERANO

Con la llegada del calor y el inicio de la temporada estival, Torca refuerza su propuesta comercial con un abanico de productos pensados para acompañar tanto las fiestas como el verano. Desde climatización y ventilación hasta artículos de camping, playa y electrodomésticos, la firma apuesta a brindar soluciones integrales con facilidades de pago adaptadas a las necesidades de la comunidad.

Uno de los ejes principales es la climatización del hogar. Torca cuenta con una amplia línea de aires acondicionados, tanto split como portátiles, una opción muy elegida por su practicidad y facilidad de traslado. A esto se suma una gran variedad de ventiladores: de pie, de mesa y modelos 3 en 1 que pueden utilizarse también amurados a la pared, en distintos tamaños y potencias según el ambiente.

Pensando en el disfrute al aire libre, la propuesta se completa con artículos de patio y playa. Piletas, reposeras de aluminio livianas y resistentes, sombrillas de tela de gran tamaño, conservadoras en distintos formatos y colores, carpas playeras de armado rápido y paravientos forman parte de una línea que combina funcionalidad y diseño. La variedad de colores y combinaciones estéticas se ha convertido en uno de los puntos más valorados por los clientes.

En cuanto al descanso, Torca ofrece colchones y sommiers de marcas reconocidas como Canon y Suavestar, disponibles en todas las medidas, con posibilidad de entrega a domicilio y opciones de financiación bancaria.

Un capítulo destacado lo ocupan los combos especiales, vigentes hasta fin de año, pensados para distintos perfiles de clientes. Entre ellos se encuentran propuestas completas para equipar una vivienda, alternativas más orientadas a la vida playera y combos ideales para emprendedores. Estos packs incluyen desde heladeras, cocinas y lavarropas hasta pequeños electrodomésticos, artículos de verano y productos de uso diario, con precios cerrados y pago en efectivo o débito.

Además, Torca mantiene promociones permanentes con tarjetas bancarias, destacándose las cuotas sin interés y los planes especiales con Tarjeta Naranja. También ofrece créditos personales con DNI, una herramienta muy utilizada por los vecinos para acceder de manera rápida a los productos.

La atención personalizada es otro de los pilares de la empresa. A través de su canal de WhatsApp (2934 – 403290 ), los clientes pueden consultar precios, disponibilidad, promociones y su capacidad de crédito sin necesidad de acercarse al local. El equipo de ventas acompaña cada consulta y asesora según las necesidades de cada caso.

Ubicada en la intersección de Avenida San Martín y Novillo, Torca se consolida como un punto de referencia para quienes buscan equipar su hogar, prepararse para el verano o aprovechar las fiestas con promociones especiales. Con horarios amplios y atención también los fines de semana, la propuesta es clara: el verano y las fiestas se arman en Torca.