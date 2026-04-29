TERMINAL PORTUARIA DE VMOS EN PUNTA COLORADA: DETALLES TÉCNICOS, ETAPAS Y CRONOGRAMA DE LA OBRA PARA EXPORTAR CRUDO DE VACA MUERTA

Sierra Grande | La construcción de la terminal portuaria de VMOS en Punta Colorada ingresará en las próximas semanas en una etapa operativa decisiva, con el inicio de trabajos civiles en costa y el despliegue de campañas marítimas para instalar la infraestructura de carga offshore destinada a la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

Durante la exposición técnica, Franco Spizzirri, a cargo de la coordinación de la última parte de ejecución del proyecto, detalló que la obra marina fue organizada en tres campañas sucesivas con el objetivo de optimizar tiempos, reducir interferencias entre embarcaciones y ordenar las tareas críticas de instalación.

TRES CAMPAÑAS DE EJECUCIÓN

Campaña 1: instalación de anclas y cadenas

La primera campaña comenzará hacia fines de mayo. Comprende el retiro de anclas y cadenas desde puerto de origen en Buenos Aires, su transporte al área marítima frente a Punta Colorada y la preinstalación en posiciones previamente geolocalizadas.

Cada ancla será colocada en el lecho marino y sometida a pruebas de tiro para verificar capacidad de agarre y resistencia. Luego quedarán señalizadas y listas para la siguiente etapa.

El plazo estimado de esta campaña es de aproximadamente 25 días, incluyendo navegación, maniobras y retorno de embarcaciones.

Entre los componentes ya movilizados se mencionaron cadenas de 400 metros de longitud y 75 toneladas de peso cada una, trasladadas mediante carretones especiales y grúas portuarias.

Campaña 2: tendido del ducto submarino

La segunda campaña consistirá en el tendido del oleoducto submarino que conectará la instalación costera con el sistema de carga en mar abierto.

El conducto principal tendrá 38 pulgadas de diámetro. Desde la costa avanzará enterrado bajo playa y subsuelo hasta internarse en el mar, donde continuará hasta el área operativa de las monoboyas.

Para el cruce de playa se utilizará tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD), sistema que evita abrir zanjas a cielo abierto y reduce la intervención superficial sobre médanos y costa.

Campaña 3: montaje de plenos, monoboyas y conexiones finales

La tercera campaña comprende la instalación de los “plenos” o estructuras submarinas fijas sobre el lecho marino, la colocación de monoboyas, conexión de cadenas, mangueras submarinas, fibras ópticas, líneas de comando y mangueras flotantes para transferencia de crudo a buques tanque.

Los plenos recibirán el caudal del ducto principal de 38 pulgadas y lo derivarán hacia dos salidas de 24 pulgadas que conectarán con cada monoboya.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA OFFSHORE

El proyecto prevé inicialmente dos monoboyas de carga. Cada una tendrá alrededor de 15 metros de diámetro y más de 300 toneladas de peso.

Las monoboyas serán del tipo circular flotante y contarán con:

sistema de amarre para buques tanque

central hidráulica interna

PLC de control

iluminación y servicios auxiliares

junta giratoria (“swivel”) que permite transferencia continua de crudo mientras la estructura rota 360 grados según viento, corriente y posición del buque

Cada unidad estará asegurada mediante seis cadenas y seis anclas.

Las mangueras flotantes unirán la monoboya con el buque tanque durante la operación de carga. El sistema trabajará con apoyo de remolcadores especializados para aproximación, amarre y maniobra.

UBICACIÓN Y DIMENSIÓN DEL PROYECTO

La primera monoboya estará ubicada aproximadamente a 4 millas náuticas de la costa, equivalentes a unos 5 kilómetros.

En tierra, la primera intervención visible será un predio operativo de alrededor de 6.000 metros cuadrados en Punta Colorada, donde se montarán equipos para la perforación dirigida y obras civiles complementarias.

También se prevé circulación de camiones, maquinaria vial, retroexcavadoras y equipos pesados, además de mantenimiento de caminos de acceso coordinado con autoridades municipales.

CAMBIO DE TRAZA Y CONDICIONES DEL FONDO MARINO

Spizzirri explicó que durante los estudios previos se modificó la localización originalmente analizada debido a la presencia de afloramientos rocosos en sectores del fondo marino que dificultaban el anclaje.

La posición finalmente seleccionada presenta mejores condiciones geotécnicas, con fondo mixto y menor interferencia rocosa, lo que permitió utilizar soluciones convencionales de anclaje y reducir costos frente a alternativas más complejas como pilotes o bloques de hormigón.

PLAZOS Y OBJETIVO OPERATIVO

Según el cronograma presentado, las campañas principales deberían concluir hacia fines de octubre. Durante noviembre se desarrollarían pruebas operativas y puesta en servicio.

El objetivo planteado por la empresa es concretar durante este año la carga del primer buque exportador, incluso con operación inicial de una sola monoboya mientras avanza la segunda.

IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS

La terminal de VMOS permitirá despachar petróleo de Vaca Muerta mediante buques tanque de gran porte desde la costa atlántica rionegrina, ampliando la capacidad exportadora del sistema energético argentino.

El proyecto se integra a una planificación más amplia vinculada al desarrollo logístico de hidrocarburos, gas natural licuado y servicios industriales en la región.

Por Redacción de Pido la Palabra | Radio Libre