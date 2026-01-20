TEMPORADA DE INCENDIOS: BOMBEROS ADVIERTEN POR ALTO RIESGO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, brindó declaraciones a Radio Libre en las que describió el contexto actual de la temporada de incendios forestales en la provincia, marcada por sequías prolongadas, altas temperaturas y un inicio anticipado del período de mayor riesgo.

Según explicó, cada verano la situación se vuelve más compleja. Indicó que, si bien las instituciones trabajan con planificación previa, el crecimiento de los incendios supera en muchos casos la capacidad operativa en términos de equipamiento, materiales y respuesta. En ese marco, detalló que la intervención se define de acuerdo con la magnitud del siniestro.

Quilodrán señaló que los bomberos actúan como primera respuesta ante focos iniciales. Cuando el incendio adquiere mayores dimensiones y pasa de forestal a interfase —es decir, cuando se combinan incendios de vegetación con afectación a viviendas y bienes— se activa el sistema provincial, que incluye al Servicio de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), brigadas forestales y organismos ambientales, en caso de áreas protegidas comprometidas.

En relación con el nivel de peligrosidad, indicó que se determina a nivel provincial y que actualmente se encuentra en nivel rojo, debido a la sequía persistente y a la acumulación de forestación antigua afectada por la falta de humedad. Agregó que, en los últimos años, la temporada de incendios comenzó antes de lo habitual: mientras anteriormente se iniciaba en noviembre o diciembre, hoy comienza en octubre.

Respecto de la situación local, el jefe del cuartel informó que en Sierra Grande y zonas aledañas se registran llamados frecuentes por pequeños focos, tanto en áreas urbanas como en sectores rurales y costeros. En todos los casos, explicó que se actúa con rapidez para evitar la propagación y se insiste en la necesidad de que la comunidad evite cualquier tipo de quema o uso de fuego.

Como ejemplo, mencionó un incendio reciente en una arboleda ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el acceso a las chacras, que afectó una amplia superficie con pinos, otros árboles y abundante maleza seca. El operativo demandó la intervención inmediata de los bomberos debido a la presencia de viento y al riesgo para viviendas cercanas. Para su extinción se utilizaron más de 25.000 litros de agua.

Sobre el origen de ese incendio, Quilodrán indicó que no pudo ser determinado. Señaló que no había personas en el lugar al momento del inicio del fuego y que los propietarios manifestaron no haber realizado quemas. Además, destacó que el horario nocturno en el que se recibió el aviso dificultó establecer las causas.

El jefe del cuartel también explicó que, debido a la antigüedad de la forestación y a la acumulación de hojas, raíces y árboles caídos, el fuego se propagó por debajo de la superficie, provocando que los árboles se quemaran internamente, lo que generó llamas de gran altura y una rápida expansión del incendio.

Finalmente, reiteró las recomendaciones a la población: no realizar fuego en ningún sector, extremar las precauciones durante los fines de semana y comprender que las restricciones no responden a prohibiciones arbitrarias, sino a la necesidad de reducir riesgos ante un escenario climático adverso. También subrayó la importancia de conocer cómo funciona el sistema nacional y provincial de incendios, y el esfuerzo que implica sostener la capacidad operativa de los cuarteles, especialmente en zonas con amplias jurisdicciones y recursos limitados.

