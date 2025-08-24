TELEMEDICINA: EL NUEVO DESAFÍO SANITARIO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones a Radio Libre que Sierra Grande ya cuenta con equipamiento instalado para la implementación de la telemedicina, un sistema que permitirá realizar interconsultas con especialistas de Buenos Aires y que estará disponible para toda la comunidad, sin importar su cobertura médica.

“Dejamos instalada una cabina y un consultorio de telesalud en el hospital Doctor Osvaldo Pablo Bianchi, desde donde cualquier habitante y profesional de la localidad podrá conectarse con especialistas del Sistema de Salud de OSDE. No es sólo para afiliados, es para toda la población”, aseguró el ministro.

El proyecto se enmarca en un convenio firmado entre el Ministerio de Salud provincial, YPF y la Fundación OSDE, que prevé acciones sanitarias hasta diciembre vinculadas a salud infantil, salud de la mujer y telesalud. Según Thalasselis, el 80% de las consultas médicas habituales podrían resolverse a través de esta modalidad.

“Ya está el equipamiento instalado y los profesionales capacitándose. Nos llevará un tiempo de ajuste, pero creemos que será una gran alternativa para la comunidad”, afirmó.

En paralelo al anuncio sobre telemedicina, el ministro se refirió a la construcción del nuevo hospital de Sierra Grande, un centro de complejidad 4 que sumará 2.000 metros cuadrados, dos quirófanos, sala de partos y shock room. “Se trata de la infraestructura que la localidad necesita frente a la obsolescencia del hospital actual, que nos acompañó más de 50 años pero ya no responde a la demanda”, explicó.

No obstante, aclaró que se sigue trabajando en el hospital existente: “Estamos reforzándolo con obras en el techo, mejoras en el sistema eléctrico y mantenimiento general para proteger tanto a los pacientes como al personal de salud, además de cuidar el equipamiento biomédico”.

El funcionario también destacó la necesidad de sumar recursos humanos y confirmó que el Ministerio mantiene convocatorias abiertas a nivel nacional para incorporar profesionales en distintas especialidades.

“Creo que el futuro que ya se palpa en Sierra Grande, acompañado de tecnología adecuada, de una infraestructura acorde, de capacitación y de equipos consolidados, nos va a permitir tener una mejor salud en la localidad”, concluyó.

Fuente: Radio Libre | En este día