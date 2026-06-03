TECHO DIGNO: IRIBARREN CELEBRÓ EL DESISTIMIENTO DE LA ACUSACIÓN Y AFIRMÓ QUE SE HIZO JUSTICIA

Sierra Grande | Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de desistir de la acusación contra Nelson Iribarren, Claudia Albariño y Miguel Ángel Mesa en el marco del juicio por la causa Techo Digno, el exintendente de Sierra Grande brindó declaraciones a Radio Libre y consideró que la medida responde a la evidencia presentada durante las audiencias desarrolladas en Viedma.

Iribarren indicó que esperaba esa definición desde etapas anteriores del proceso y remarcó que asumió la intendencia en diciembre de 2015 cuando el plan habitacional ya se encontraba en ejecución. Según explicó, la gestión municipal recibió reclamos de adjudicatarios, trabajadores y de la empresa vinculada a la obra, en un contexto que describió como complejo por la situación económica y social de la localidad.

El exjefe comunal sostuvo que, al asumir, detectó diferencias entre el avance de las viviendas y las certificaciones de obra existentes, situación que motivó una presentación ante el Tribunal de Cuentas municipal para que se investigara administrativamente el caso. También señaló que posteriormente se realizaron auditorías y gestiones ante el Gobierno nacional para dar continuidad al proyecto.

Durante la entrevista, afirmó que las pruebas y testimonios incorporados al debate oral respaldaron los pagos efectuados durante su administración. En ese sentido, sostuvo que los certificados abonados por el municipio se ajustaban a los trabajos ejecutados y que esa situación fue ratificada por profesionales que declararon durante el juicio.

Iribarren también cuestionó los tiempos del proceso judicial y señaló que durante varios años estuvo vinculado a la causa sin haber tenido, según expresó, la posibilidad de exponer previamente su versión de los hechos. Consideró además que la difusión pública de las imputaciones generó consecuencias en la percepción social sobre los acusados.

Respecto del impacto personal del proceso, manifestó que atravesó un período de preocupación permanente y que la situación afectó tanto a él como a su entorno familiar. Asimismo, señaló que la experiencia modificó su visión sobre los procesos judiciales que involucran a funcionarios públicos.

Consultado sobre una eventual vuelta a la actividad política, indicó que actualmente se encuentra dedicado a actividades privadas y que no tiene previsto regresar a la función pública. No obstante, sostuvo que mantiene interés por la política y por los temas vinculados al desarrollo de la comunidad.

En relación con los tres exfuncionarios que continúan siendo juzgados en la causa, Iribarren evitó realizar valoraciones sobre su situación procesal y expresó que será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes. También sostuvo que no desea que nadie atraviese situaciones similares a las que él vivió durante estos años.

El juicio oral por la causa Techo Digno concluyó esta semana en Viedma luego de varias jornadas de audiencias. La Fiscalía mantuvo la acusación contra tres exfuncionarios y desistió de la imputación contra Iribarren, Albariño y Mesa. El veredicto fue anunciado para el próximo 10 de junio.

Fuente: En este día | Radio Libre