Tamburrini: «siento mucha bronca, parece que nos les interesa si los turistas se van de Playas Doradas por falta de agua»

Playas Doradas.- Playas Doradas vive la falta de agua como pocas veces se vio en plena temporada con un balneario casi en su plenitud.

En estas horas el intendente Renzo Tamburrini exhortó a los funcionarios provinciales a dar una respuesta a la problemática causada por la escasez de agua, ante los reclamos constantes de vecinos y prestadores turísticos.

Desde hace meses el gobierno municipal viene advirtiendo esta situación.

No descartó acudir a la justicia con un recuso de amparo para que se garantice el recurso.

El mandatario recordó que desde un tiempo a esta parte, en diferentes reuniones se le planteó a las autoridades provinciales que la falta de una solución definitiva traería problemas en la temporada estival tanto para Sierra Grande como para Playas Doradas.

“No nos escuchan, no nos dan respuesta”, se quejó Tamburrini ante la realidad que golpea hoy la comunidad con la falta del servicio elemental desde hace varios días, en plena temporada de verano y con elevadas temperaturas.

“En una reunión con vecinos nos comprometimos y elevamos una nota con más de 200 firmas que se le entregó a la gobernadora Arabela Carreras. Planteamos la emergencia hídrica aunque algunos concejales de la oposición decían que no tendríamos problemas, además se presentó un pedido de informes del que aún no tenemos respuesta”, explicó.

“Estamos a disposición de los vecinos, vamos acompañar cada reclamo que quieran hacer porque evidentemente no nos tienen en cuenta cuando vamos a plantear nuestros problemas. Todos saben que al recurso lo maneja el Gobierno provincial por medio del ARSA y el DPA, pero nosotros jamás nos desentendimos del tema, es más fuimos con mucho tiempo de antelación previendo que tendríamos estos inconvenientes cuando llegará la temporada.

Sin embargo, nuestros reclamos que fueron en defensa de los vecinos de Sierra Grande y Playas Doradas jamás fueron atendidos, siento mucha bronca porque parece que nos les interesa si los turistas se van de nuestro destino por falta de agua. Me pongo en lugar de los prestadores, de los turistas y me genera mucha impotencia porque esto era algo que se pudo solucionar. No fuimos a plantear esto a último momento, fuimos hace más de 4 meses con el reclamo”, enfatizó el jefe comunal.

En las últimas horas Tamburrini mantuvo una conversación telefónica con la propia gobernadora Arabela Carreras, en la que insistió sobre el problema de la falta de agua y aun la solución no aparece.