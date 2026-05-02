TALLERES MUNICIPALES, FERIA DEL 10 DE MAYO Y PLAN DE GESTIÓN: CULTURA PRESENTÓ SUS PRIMERAS ACCIONES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Sierra Grande, Alan García, presentó en Radio Libre las primeras acciones de la gestión vinculadas a la oferta de talleres municipales, un evento comunitario programado para el 10 de mayo y los ejes de trabajo previstos para la cartera cultural durante el año.

En relación con los talleres, García confirmó que las inscripciones permanecen abiertas hasta el 5 de mayo y que el inicio de clases está previsto para el 6 de mayo. Indicó que algunas propuestas completaron sus cupos en los primeros días de convocatoria, entre ellas Zumba Fitness y Anime.

La oferta incluye yoga integral y terapéutico, envasado y conservas, embutidos y licores, tejido a telar mapuche, dos agujas y crochet, bordado chino y macramé, tango, danza árabe, expresión corporal, ritmos brasileros, manualidades, calado en madera, cerámica y vitrofusión.

Según explicó, las personas interesadas deben presentar fotocopia del DNI y realizar la inscripción en la Casa de la Cultura, donde la atención se extiende desde la mañana hasta la noche para acompañar el funcionamiento de los talleres.

En cuanto al cronograma de actividades abiertas a la comunidad, el funcionario anunció una feria para el 10 de mayo en la Casa de la Cultura, entre las 15 y las 19 horas. Señaló que participarán feriantes locales y distintas áreas municipales, entre ellas Deportes y Cultura.

También detalló que durante la jornada se prevén propuestas recreativas, espacios de exposición y actividades destinadas a personas mayores, con utilización de sectores de planta baja y planta alta del edificio.

Respecto de la proyección de la cartera cultural, García señaló que uno de los objetivos será llevar actividades a los barrios mediante presentaciones musicales, ferias y participación de artistas locales. Además, planteó la intención de generar muestras periódicas de los trabajos realizados en los talleres, con exposiciones mensuales durante todo el año.

“El acompañamiento será total para quienes acerquen propuestas”, expresó el subsecretario, al tiempo que remarcó la decisión de mantener abiertas las puertas del área para iniciativas comunitarias.

Por otra parte, adelantó que ya se trabaja en la agenda vinculada al 25 de Mayo y que en las próximas semanas se informarán nuevas actividades.

Fuente: En este día | Radio Libre