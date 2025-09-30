TALLERES EN LA UNIDAD BÁSICA DE SIERRA GRANDE BUSCAN ACOMPAÑAR A JÓVENES Y ADOLESCENTES

Sierra Grande | El secretario general de la Unidad Básica de Sierra Grande, Mauro Tamburrini, destacó en diálogo con Radio Libre la importancia de los talleres que se desarrollan en la sede partidaria, pensados especialmente para adolescentes y jóvenes de la localidad.

“Queremos que la Unidad Básica sea un espacio de encuentro abierto, pero también un lugar con contenidos, con propuestas que trasciendan lo partidario y generen aprendizajes y formación”, expresó Tamburrini.

Entre las actividades que se ofrecen se encuentra el taller de orientación vocacional y ocupacional, dirigido a estudiantes de los últimos años de secundaria dictado por Natali Urrutia y Romina Viveros. Según explicó, busca “que los jóvenes puedan proyectarse en base a sus afinidades, a sus gustos y a su vocación, entendiendo las ofertas universitarias y profesionales disponibles”.

Otra propuesta destacada son las tutorías de física y química, a cargo del docente Marcos Boiochi, que funcionan como acompañamiento académico para finalizar carreras secundarias y preparar ingresos universitarios.

Asimismo, se desarrollan talleres sobre infancias y tecnologías, y manejo de las emociones, con la participación de profesionales como María Gunther y Patricia Beliu. “Son espacios monitoreados por psicopedagogas y especialistas, abiertos y gratuitos para toda la comunidad, sin necesidad de afiliación partidaria”, aclaró el dirigente.

Tamburrini subrayó que la iniciativa busca “derribar prejuicios sobre la juventud” y fomentar la participación en ámbitos de formación y debate. “La aceptación ha sido muy buena y creemos que esta semilla puede replicarse en otros puntos de la provincia”, agregó.

Finalmente, remarcó que los interesados pueden acercarse directamente a la sede de la Unidad Básica en los horarios establecidos, o bien contactarse a través de las redes sociales para coordinar la participación en cada espacio.

Fuente: En este día | Radio Libre.