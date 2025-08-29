SUM EN SIERRA GRANDE: TRAS AÑOS DE ESPERA, RÍO NEGRO LICITA LA OBRA PARA LA ESCUELA 60 Y LA ESRN 39

Sierra Grande | El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro confirmó la apertura de sobres para el 29 de septiembre de 2025, con una inversión superior a $1.410 millones, financiada a través del Bono VMOS. El proyecto prevé un plazo de ejecución de 12 meses y la construcción de un SUM de 640 m², equipado con gimnasio deportivo, sanitarios adaptados, cocina, depósito y un acceso independiente para su uso comunitario.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Infraestructura 2023-2027, con el objetivo de fortalecer espacios educativos modernos, inclusivos y abiertos a toda la comunidad.

Una demanda con más de una década de historia

La necesidad de contar con un SUM en la ESRN N°39 tiene larga data. La comunidad educativa viene reclamando desde 2014, año en que se formalizó el pedido. En 2017, el docente Roberto Luzarreta le transmitió directamente el reclamo al entonces gobernador Alberto Weretilneck a través de un posteo en Facebook, lo que visibilizó aún más la situación.

Ese mismo año, ante un requerimiento presentado por Luzarreta, la Defensoría del Pueblo de Río Negro respondió que, según lo informado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la obra se encontraba en proceso de elaboración de pliegos licitatorios. Así lo comunicó la defensora Adriana Santagati en septiembre de 2017.

El compromiso político y su lugar en los presupuestos

A lo largo de los años, la construcción del SUM apareció en reiterados presupuestos provinciales, sin llegar a concretarse. El actual gobernador Alberto Weretilneck había sido, en su anterior gestión, el primero en asumir públicamente el compromiso de ejecutar la obra.

Un espacio de autonomía para las escuelas

La construcción del SUM no solo resolverá una carencia edilicia de años, sino que dará autonomía a las instituciones. Permitirá realizar actos escolares, muestras de fin de año, egresos y garantizar un espacio adecuado para las clases de Educación Física, evitando depender de espacios externos o improvisados.

El nuevo salón también se proyecta como un lugar de encuentro abierto a la comunidad de Sierra Grande, disponible para actividades deportivas, culturales y sociales.