SPÓSITO IMPULSA LA ELECCIÓN DIRECTA DE LOS CONSEJOS DE SALUD EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | La legisladora del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro que propone una modificación clave en la conformación de los Consejos Locales de Salud: que los representantes de la comunidad sean elegidos de manera directa por la ciudadanía. La iniciativa busca reforzar la participación social en el diseño de políticas sanitarias y revitalizar organismos que, si bien están contemplados por ley, en muchos casos no funcionan por falta de convocatoria.

“Tenemos una ley que fue pionera, pero los consejos no están funcionando. Dependen muchas veces de la voluntad del director del hospital de convocarlos, y eso no debería ser así”, expresó Spósito en una entrevista con Radio Libre de Sierra Grande. La legisladora oriunda de San Antonio Oeste es médica, y desde esa experiencia defendió la necesidad de un enfoque integral y comunitario en salud: “Los consejos son para debatir políticas estratégicas, no para decidir si se compran más gasas o apósitos. Deben participar usuarios, trabajadores y representantes políticos para construir una salud verdaderamente comunitaria”.

La propuesta plantea modificar el inciso d) del artículo 4º de la Ley R Nº 2570 para establecer que los representantes de la población sean electos en los comicios provinciales, mediante un tramo específico en la boleta titulado “Representantes al Consejo Local de Salud”. Estos cargos se renovarían cada cuatro años y podrían ser reelegidos una única vez.

El proyecto cosechó amplio respaldo en la Legislatura. Fue acompañado por la totalidad del bloque Vamos con Todos y también por legisladores de otras bancadas, como Gabriela Picotti, Lorena Matzen, Fernando Frugoni, Ana Marks y Santiago Ibarrolaza. “Eso nos da fuerza para llevarlo a las comisiones y lograr que se discuta. Hoy la Legislatura está parada, no hay sesiones ni comisiones desde el 1º de marzo, y hay muchos proyectos valiosos esperando tratamiento”, remarcó Spósito.

Durante la entrevista radial, también subrayó que esta elección directa permitiría que los representantes de la comunidad tengan una verdadera legitimidad democrática, como ocurre con los concejales o legisladores. “Hay que animarse a debatir dónde se debe debatir. Y en salud, ese lugar son los consejos locales, porque cada comunidad conoce su realidad mejor que nadie”, concluyó.

La iniciativa no sólo apunta a transparentar y democratizar los espacios de decisión, sino también a fortalecer el tejido social y comunitario en torno al sistema de salud, en un contexto provincial marcado por una profunda crisis sanitaria. Spósito se mostró confiada en que el proyecto pueda avanzar en la Legislatura y convertirse en una herramienta concreta para transformar la realidad desde la participación ciudadana.

Fuente: Radio Libre | En este día.