SORTEO DE LOTES EN SIERRA GRANDE: PUBLICACIÓN DE LISTADO DE BENEFICIARIOS Y PERÍODO DE IMPUGNACIONES

Sierra Grande | El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) publicó de forma oficial el listado de beneficiarios del sorteo de 60 lotes con servicios básicos en Sierra Grande, en el marco del plan provincial “Río Negro Suelo Urbano”. El listado incluye además 15 suplentes, que podrán acceder a los lotes en caso de que quienes resultaron titulares no cumplan con los requisitos establecidos.

La publicación de este listado es un paso administrativo clave porque permite dar transparencia al proceso de adjudicación y hacer público el resultado del sorteo, garantizando que cualquier persona interesada pueda conocer quiénes fueron seleccionados y bajo qué orden de prelación. Esto forma parte de los mecanismos formales de acceso a tierra con servicios de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público, cuya infraestructura se financia con recursos provinciales.

El sorteo se realizó el pasado 3 de febrero en Sierra Grande, con la presencia de autoridades y representantes de familias inscritas. Los lotes provienen de terrenos pertenecientes a Hiparsa y tienen servicios básicos instalados o en proceso de ejecución.

Periodo de impugnaciones

Con la publicación de la nómina de adjudicatarios quedó habilitado un período de impugnaciones de 7 días corridos, a partir de la fecha de difusión del listado. Durante este lapso, cualquier persona puede presentar planteos formales ante el IPPV si considera que existieron irregularidades en el proceso o si detecta errores en la adjudicación.

Las impugnaciones deben ser presentadas por escrito y contener los datos completos del solicitante, incluyendo nombre, apellido, número de documento y domicilio. En aquellos casos vinculados a la posesión de inmuebles, la presentación debe incluir la identificación catastral y/o domicilio del inmueble objeto del reclamo. Si la presentación no cumple con los requisitos formales, el organismo puede desestimar la impugnación.

El IPPV indicó que una comisión de análisis evaluará cada caso al finalizar el plazo de impugnaciones para determinar si corresponde dar curso a alguna de las presentaciones y ajustar el listado de adjudicatarios si fuese necesario.

La publicación del listado y el período para presentar impugnaciones forman parte de los procedimientos establecidos en la normativa de adjudicación de lotes, que buscan promover la transparencia y garantizar el acceso equitativo a terrenos con servicios básicos a través de mecanismos públicos y verificables.

Ver listado completo

Fuente: Gobierno de Río Negro