SORIA SE IMPUSO EN UNA SOLA MESA EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Los primeros datos oficiales del escrutinio en Sierra Grande revelan un escenario electoral definido por el predominio de Juntos Defendemos Río Negro, que se impone en la mayoría de las mesas habilitadas. Hasta el momento, se han escrutado 19 de las 21 mesas del circuito local, y en 17 de ellas el triunfo fue rotundo para la alianza provincial.

Sin embargo, un dato destaca dentro del recuento: Martín Soria, candidato a senador nacional por la alianza Fuerza Patria, logró imponerse únicamente en una sola mesa, la número 290, donde obtuvo 84 votos, superando por estrecho margen a Juntos Defendemos Río Negro, que alcanzó 81 votos, y a La Libertad Avanza, que reunió 45 sufragios.

Los telegramas dan cuenta de que cada mesa de votación contó con más de 330 electores y una media de 230 votantes, lo que representa una participación superior al 65 por ciento del padrón local.

En una elección nacionalizada por la competencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, Sierra Grande muestra una tendencia clara en favor de la fuerza provincial, consolidando su liderazgo en el ámbito local. Hasta el momento, en ninguna mesa se impuso La Libertad Avanza, que se mantiene en el tercer lugar en la mayoría de las categorías.

Los resultados difundidos corresponden únicamente al municipio de Sierra Grande y se basan en los primeros cómputos del escrutinio provisorio.