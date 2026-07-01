SORIA PLANTEÓ QUE LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS DEBEN GENERAR DESARROLLO LOCAL Y RATIFICÓ SU CAMINO HACIA LA GOBERNACIÓN

Sierra Grande | La intendenta de General Roca y candidata a gobernadora del peronismo rionegrino, María Emilia Soria, visitó Sierra Grande en el marco de la visita que se desarrollará durante la jornada al proyecto VMOS y una agenda que incluyó reuniones con afiliados, militantes, simpatizantes y vecinos de la localidad.

Soria señaló que el encuentro tuvo como principal objetivo escuchar las inquietudes de la comunidad y conocer de primera mano las expectativas existentes en torno a las inversiones vinculadas al sector hidrocarburífero. Indicó que durante la reunión surgieron planteos relacionados con la necesidad de que los grandes emprendimientos generen un mayor impacto sobre el empleo local y la actividad económica de la ciudad.

En ese sentido, sostuvo que proyectos como Vaca Muerta Sur y las iniciativas vinculadas al Gas Natural Licuado representan una oportunidad para Río Negro por la posibilidad de generar divisas, recursos y puestos de trabajo. Sin embargo, consideró que el desafío consiste en avanzar hacia etapas de industrialización y agregado de valor dentro de la provincia, de manera que los beneficios alcancen de forma directa a las comunidades donde se desarrollan las inversiones.

La candidata explicó que durante su estadía también visitaría las instalaciones de Punta Colorada para interiorizarse sobre el avance de las obras y dialogar con los responsables del proyecto. Señaló que prefiere conocer las iniciativas desde el lugar antes de emitir opiniones y evaluar cuáles son los beneficios concretos que generan para la población.

Al referirse al panorama provincial, Soria manifestó que Río Negro atraviesa un cambio de perfil productivo impulsado por la minería, los hidrocarburos y la energía, aunque advirtió que la agenda pública no debe concentrarse exclusivamente en esos sectores. Consideró que la provincia también necesita fortalecer actividades tradicionales como la fruticultura, el turismo, la ganadería y la pesca, a las que definió como componentes fundamentales de la economía rionegrina.

Durante su análisis del contexto económico y social, afirmó que existen demandas vinculadas al funcionamiento del sistema de salud pública, la disponibilidad de especialistas médicos, el empleo y la seguridad. En ese marco sostuvo que el crecimiento esperado a partir de los proyectos energéticos debe estar acompañado por inversiones en infraestructura y servicios públicos.

Como parte de su recorrida por Sierra Grande, señaló que dialogó con comerciantes y vecinos que describieron realidades diferentes respecto del impacto económico de las obras. Mencionó que algunos sectores comerciales registran una mayor actividad por la presencia de trabajadores vinculados a los proyectos, mientras que otros vecinos expresaron dificultades para acceder a oportunidades laborales dentro de esas iniciativas.

En relación con una eventual gestión provincial, Soria indicó que los municipios y las economías regionales deberán ocupar un lugar central en las políticas públicas. Como ejemplo mencionó programas implementados en General Roca para promover el emprendedurismo, el agregado de valor a la producción local, el desarrollo de alimentos elaborados y la diversificación de la matriz productiva mediante proyectos agrícolas y de capacitación.

Respecto del escenario político y el proceso electoral, sostuvo que su propuesta buscará construir una alternativa a la actual gestión provincial, al tiempo que reconoció algunos avances vinculados al desarrollo energético impulsado en los últimos años. No obstante, afirmó que, tras quince años de gobierno de Juntos Somos Río Negro, persisten problemas estructurales en áreas como salud, seguridad y servicios públicos.

Consultada sobre la conformación de alianzas, expresó que mantendrá diálogo con dirigentes de distintos espacios cuando la gestión institucional así lo requiera, aunque afirmó que su principal construcción política estará orientada a los vecinos. También manifestó su intención de convocar a sectores del peronismo y a ciudadanos de diferentes pertenencias políticas que compartan una propuesta de desarrollo para la provincia.

Como mensaje final, convocó a los rionegrinos a mantener expectativas de cambio y aseguró que la experiencia acumulada durante sus dos mandatos al frente del municipio de General Roca constituye una base para proyectar una propuesta de gobierno provincial enfocada en la administración de los recursos públicos, el fortalecimiento de los servicios esenciales y el desarrollo de las distintas regiones de Río Negro.

Fuente: En este día | Radio Libre