SORIA PLANTEÓ QUE EL PROYECTO VMOS DEBE GENERAR DESARROLLO MÁS ALLÁ DEL OLEODUCTO

Sierra Grande | La intendenta de General Roca y candidata a gobernadora de Río Negro, María Emilia Soria, participó este miércoles 1 de julio de la visita institucional al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Terminal Punta Colorada (TPC), en Sierra Grande, junto a otros intendentes de la provincia.

La actividad fue organizada por el Gobierno de Río Negro y comenzó a las 9 en el Centro de Informes Turísticos de Sierra Grande. El programa incluyó la recepción de los participantes, una presentación institucional sobre el proyecto VMOS y su estado de avance, el traslado a la Terminal Punta Colorada, una recorrida por las instalaciones y por la obra marina, para finalizar con un espacio de consultas.

De acuerdo con la nómina oficial de participantes, fueron convocados y confirmaron su presencia 30 intendentes de distintas localidades de la provincia, entre ellos la propia María Emilia Soria (General Roca), Marcos Castro (Viedma), Roxana Fernández (Sierra Grande), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniel Hernández (Campo Grande), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Luis Albrieu (Villa Regina) y otros jefes comunales de Río Negro.

Tras la recorrida, Soria difundió su evaluación del emprendimiento a través de sus redes sociales. La intendenta señaló que la visita le permitió conocer «de primera mano» una de las principales inversiones energéticas que se desarrollan en la provincia.

«Estoy acá en Punta Colorada conociendo de primera mano el proyecto VMOS, una de las obras importantísimas que lleva adelante un consorcio de empresas petroleras con YPF a la cabeza. Este es uno de los proyectos más importantes en Río Negro», expresó.

Soria sostuvo además que, pese a sus diferencias con la administración provincial, respaldará el desarrollo de esta iniciativa.

«Si bien soy crítica de muchas de las cosas que hace el Gobierno provincial, esta es una de las que, por supuesto, voy a apoyar», afirmó.

No obstante, planteó que el impacto del proyecto debe ir más allá de la construcción del oleoducto y de la exportación de petróleo.

«No tenemos que ser solo una extensión de tierra atravesada por caños que llevan el petróleo argentino a las costas y de allí en barcos a otros continentes», manifestó.

En ese sentido, propuso que la inversión vinculada a la actividad hidrocarburífera sea acompañada por una estrategia de desarrollo para la provincia.

«Me refiero a la posibilidad de ir un paso más allá, de aprovechar este impulso que genera la inversión hidrocarburífera para una planificación integral, sostenible y equilibrada para toda la provincia de Río Negro», concluyó.