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SON VIOLETA REGRESA A PLAYAS DORADAS CON DOS PRESENTACIONES EN SEMANA SANTA

El dúo integrado por Gustavo Ferra y Rosy González se presentará el 3 y 4 de abril en Florencio Restoarte, con un repertorio de raíz folclórica latinoamericana y composiciones propias.

Redacción 5 días ago
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Son Violeta realizará dos presentaciones consecutivas en Playas Doradas durante el fin de semana de Semana Santa.
Son Violeta realizará dos presentaciones consecutivas en Playas Doradas durante el fin de semana de Semana Santa.

Sierra Grande – Playas Doradas | El proyecto musical Son Violeta realizará dos presentaciones consecutivas en Playas Doradas durante el fin de semana de Semana Santa. El dúo, integrado por Gustavo Ferra y Rosy González, ofrecerá su propuesta en formato acústico los días 3 y 4 de abril a las 21:30 en el espacio gastronómico Florencio Restoarte.

En declaraciones a Radio Libre, Gustavo Ferra señaló que el grupo regresa tras una presentación previa en enero. “Estamos muy contentos de volver a Playas Doradas, hicimos un show con buena convocatoria y nos quedamos con ganas de repetir”, indicó.

Por su parte, Rosy González detalló las características del espectáculo. “Somos dos en escena, utilizamos distintos instrumentos como guitarra, charango y percusión, y trabajamos con un repertorio variado en cuanto a sonoridades y voces”, explicó.

El dúo interpreta composiciones propias y versiones seleccionadas de otros autores. Según González, el enfoque está puesto en la escucha: “Es un show pensado para acompañar la experiencia del público, donde se combinan canciones, relatos e interacción”.

Ferra agregó que el repertorio incluye ritmos de raíz folclórica argentina y latinoamericana. “Trabajamos con distintos géneros y también incorporamos canciones de autores que admiramos, adaptadas a nuestro formato”, sostuvo.

En relación con el concepto del proyecto, ambos músicos coincidieron en que el nombre Son Violeta remite a una idea de transformación a través del sonido. “Es una construcción que vincula la música con una experiencia sensorial para el público”, señaló González.

Las presentaciones se realizarán en formato a la gorra, mientras que el acceso al espectáculo estará vinculado al consumo en el lugar. Las reservas se gestionan de manera anticipada debido a la capacidad limitada del espacio.

Fuente: En este día | Radio Libre

Redacción

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