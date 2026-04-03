SON VIOLETA REGRESA A PLAYAS DORADAS CON DOS PRESENTACIONES EN SEMANA SANTA

Sierra Grande – Playas Doradas | El proyecto musical Son Violeta realizará dos presentaciones consecutivas en Playas Doradas durante el fin de semana de Semana Santa. El dúo, integrado por Gustavo Ferra y Rosy González, ofrecerá su propuesta en formato acústico los días 3 y 4 de abril a las 21:30 en el espacio gastronómico Florencio Restoarte.

En declaraciones a Radio Libre, Gustavo Ferra señaló que el grupo regresa tras una presentación previa en enero. “Estamos muy contentos de volver a Playas Doradas, hicimos un show con buena convocatoria y nos quedamos con ganas de repetir”, indicó.

Por su parte, Rosy González detalló las características del espectáculo. “Somos dos en escena, utilizamos distintos instrumentos como guitarra, charango y percusión, y trabajamos con un repertorio variado en cuanto a sonoridades y voces”, explicó.

El dúo interpreta composiciones propias y versiones seleccionadas de otros autores. Según González, el enfoque está puesto en la escucha: “Es un show pensado para acompañar la experiencia del público, donde se combinan canciones, relatos e interacción”.

Ferra agregó que el repertorio incluye ritmos de raíz folclórica argentina y latinoamericana. “Trabajamos con distintos géneros y también incorporamos canciones de autores que admiramos, adaptadas a nuestro formato”, sostuvo.

En relación con el concepto del proyecto, ambos músicos coincidieron en que el nombre Son Violeta remite a una idea de transformación a través del sonido. “Es una construcción que vincula la música con una experiencia sensorial para el público”, señaló González.

Las presentaciones se realizarán en formato a la gorra, mientras que el acceso al espectáculo estará vinculado al consumo en el lugar. Las reservas se gestionan de manera anticipada debido a la capacidad limitada del espacio.

Fuente: En este día | Radio Libre