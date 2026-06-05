SOMOS Y ARTIVISMO EN BANDERA LLEGAN A PLAYAS DORADAS CON UNA MUESTRA Y TALLER DE ARTE POP UP

Sierra Grande | Playas Doradas será sede este fin de semana de una propuesta artística que combina exposición, reflexión y formación en torno al arte pop up y las expresiones vinculadas a los derechos de mujeres y diversidades.

La iniciativa incluye la muestra “SOMOS”, realizada mediante la técnica de pop up, y “ARTIVISMO EN BANDERA”, un proyecto impulsado por Ni Una Menos de Luis Beltrán que reúne banderas intervenidas por artistas mujeres de Río Negro.

Las actividades estarán a cargo de Claudia Michelena y Juliana Ojeda y se desarrollarán en las instalaciones de Florencio Restoarte, ubicado en la intersección de Piquillines y Tégula.

En diálogo con Radio Libre, Cristina Sansone, integrante de la Biblioteca Popular La Lechuza de Playas Doradas, explicó que la llegada de la propuesta surgió a partir del vínculo establecido con las artistas y del interés de acercar nuevas experiencias culturales a la comunidad.

“Hace varios años que estamos en conocimiento de esta propuesta. Conocimos el trabajo de Juliana Ojeda a través de distintas producciones artísticas y finalmente se dio la posibilidad de recibirlas este fin de semana”, señaló.

Sansone destacó además el trabajo conjunto con Florencio Restoarte para concretar la actividad. “Hemos armado una hermandad artística con Pablo de Florencio Restoarte, que nos ha brindado el espacio para poder desarrollar esta actividad mientras la biblioteca continúa gestionando un lugar físico propio”, indicó.

El viernes 5 de junio se realizará el Taller Pop Up, un encuentro intensivo de tres horas destinado a adolescentes y personas adultas. La capacitación abordará mecanismos en papel y no requiere experiencia previa.

“Es una técnica que nos hace acordar a los libros que teníamos cuando éramos chicos, pero también es un desafío artístico. No hace falta saber sobre la técnica, solamente tener ganas de experimentar con papel”, expresó Sansone.

Las personas interesadas deberán concurrir con tijera, plasticola, cartulina o block de dibujo N° 5, lápiz, goma y marcadores. El valor de inscripción es de 15.000 pesos para no asociadas y asociados, y de 5.000 pesos para quienes integran la biblioteca.

La programación continuará el sábado 6 de junio a las 16 horas con la apertura de las muestras y una charla abierta al público. Según explicó Sansone, la propuesta también busca generar espacios de reflexión vinculados a la temática de género.

“Adherimos desde nuestro lugar a las acciones de Ni Una Menos y acompañamos esta muestra que recorre distintos puntos de la provincia. Es una oportunidad para reflexionar sobre la violencia de género hacia mujeres y diversidades”, manifestó.

Además de las obras en formato pop up, las artistas presentarán pinturas, intervenciones y otros trabajos desarrollados en el marco de sus proyectos culturales.

La muestra “SOMOS” y “ARTIVISMO EN BANDERA” tendrán entrada libre y gratuita para todo público. Las consultas pueden realizarse al teléfono 2920 548283.

Fuente: En este día | Radio Libre