SIGUERO EXPLICÓ EL ALCANCE DE LOS MUESTREOS DE AGUA Y EL AVANCE DE PROYECTOS MINEROS

Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, Gaspar Siguero explicó que los recientes muestreos de agua realizados en el proyecto de fluorita Delta XXI forman parte de los procedimientos ambientales previos a cualquier intervención sobre el terreno.

Según indicó, las muestras se toman antes del inicio de las perforaciones para determinar el estado natural de las napas y cursos de agua, generando una línea de base que permitirá comparar futuros análisis durante el desarrollo de las actividades mineras.

“El objetivo es asegurarnos de que no haya alteraciones en las napas subterráneas y contar con información de referencia para los controles posteriores”, señaló.

Siguero precisó que las muestras son analizadas tanto por laboratorios contratados por la empresa como por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), que toma contramuestras independientes para verificar los resultados.

Respecto del proyecto Delta XXI, explicó que actualmente se encuentra en etapa exploratoria y que la empresa busca determinar la calidad y el volumen del recurso mineral existente antes de definir una eventual explotación.

En ese sentido, indicó que los trabajos previstos incluyen perforaciones para obtener testigos geológicos que permitan conocer la composición del subsuelo, la pureza del mineral y las características de los depósitos.

El funcionario también se refirió al panorama minero regional y señaló que Sierra Grande cuenta con numerosas locaciones identificadas con potencial para distintos minerales, entre ellos fluorita, hierro, plomo, zinc y plata.

Sobre la fluorita, mencionó que existen diversas concesiones mineras en el área de Sierra Grande y zonas cercanas, entre ellas Delta XXI, Lechosa, Anastasia, Guanquito y sectores vinculados al complejo Gonzalito.

Además, diferenció el proyecto Delta XXI de la iniciativa conocida como Target, vinculada a la extracción superficial de hematita destinada a la industria cementera. Según explicó, este emprendimiento se encuentra próximo a iniciar tareas productivas y presenta características operativas distintas a las de los proyectos de fluorita.

Siguero sostuvo que el avance de cada emprendimiento depende de factores técnicos y económicos, especialmente de la calidad del recurso identificado, los costos de explotación y las condiciones del mercado internacional.

Finalmente, señaló que la exploración constituye una etapa previa a cualquier decisión productiva y remarcó que los proyectos deben cumplir con los estudios ambientales y los procedimientos de control establecidos por los organismos competentes.

Fuente: En este Día | Radio Libre