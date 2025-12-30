SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS REFUERZAN LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS FIESTAS Y EL VERANO

Sierra Grande | Con la llegada de las fiestas y el inicio de la temporada estival, el Municipio de Sierra Grande activó un esquema especial de servicios para dar respuesta al incremento de la demanda tanto en la ciudad como en la villa balnearia de Playas Doradas. Así lo explicó el secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo, Gaspar Siguero, quien brindó precisiones sobre la organización del trabajo y los desafíos que enfrenta el área en dialogo con Radio Libre.

En materia de recolección de residuos, Siguero reconoció que la semana pasada se registró un inconveniente por la rotura de un camión, situación que obligó a implementar servicios de emergencia. “El vehículo fue reparado durante el fin de semana y el sábado se realizaron tres recorridos de emergencia en Sierra Grande”, explicó. En el caso de Playas Doradas, donde la recolección está a cargo de un prestador privado, también fue necesario reforzar el servicio ante el aumento del volumen de residuos. Por ese motivo, se sumó un apoyo municipal una vez finalizados los recorridos en la ciudad.

De cara a enero, el funcionario adelantó que el esquema se verá notoriamente reforzado. “La temporada toma mucho más auge y se incrementa la cantidad de residuos, por lo que se incorporará un servicio adicional en Playas Doradas. Además, la recolección será diaria y con circuitos diferenciados: por un lado los residuos domiciliarios y por otro los generados por restaurantes y comercios, que son los de mayor volumen”, detalló.

Otro eje central de la planificación es el mantenimiento de los espacios verdes y la limpieza general. En ese sentido, Siguero destacó el resultado positivo de la colocación de volquetes en Playas Doradas para facilitar la limpieza por parte de vecinos y rentistas. “La respuesta fue muy buena, tanto que extendimos la iniciativa durante tres semanas. Por eso ahora vamos a replicar este sistema, de manera progresiva, en los barrios de Sierra Grande”, señaló. Asimismo, remarcó que se realizó una limpieza integral de espacios públicos, aclarando que durante esta época del año el crecimiento del pasto y la vegetación es más rápido debido al calor y la humedad.

En cuanto a la infraestructura para la temporada, el secretario confirmó avances importantes. Los baños públicos de Playas Doradas ya comenzaron a ponerse en funcionamiento: el módulo ubicado en el patio de comidas está operativo desde la semana pasada y el segundo cuerpo, recientemente recibido, comenzará a funcionar entre fines de esta semana y principios de la próxima, una vez finalizadas las conexiones de agua, cloacas y electricidad.

Respecto al camping municipal, Siguero explicó que se encuentra momentáneamente cerrado debido a obras de mejora encaradas por el nuevo concesionario. “Se están realizando inversiones importantes en servicios básicos que estaban muy deteriorados, como los baños y la proveeduría. La intención es abrir el 1° de enero y que el camping funcione los 365 días del año”, aseguró.

Durante la entrevista también se abordaron reclamos vecinales vinculados al alumbrado público, el riego de calles y el mantenimiento de plazas, especialmente la Plaza San Martín. Sobre este último punto, el funcionario confirmó que existe un proyecto de remodelación integral, que incluye el recambio total del sistema eléctrico subterráneo, actualmente obsoleto. “Es una obra costosa, pero necesaria, y será afrontada con recursos municipales”, indicó.

Finalmente, Siguero advirtió sobre la escasez de recursos humanos en el área de servicios, producto de la migración de trabajadores hacia el sector privado, y expresó su preocupación ante la posibilidad de un recorte presupuestario. “Reducir el presupuesto de servicios públicos en un 30% haría muy compleja la prestación el próximo año. Los servicios y las obras son áreas esenciales para la comunidad”, afirmó.