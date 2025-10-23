SIERRA GRANDE ULTIMA DETALLES PARA LOS COMICIOS DEL 26 DE OCTUBRE

Sierra Grande | La jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, confirmó que el Juzgado local tiene todo preparado para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en las que los ciudadanos de Río Negro renovarán tres bancas en el Senado y dos en Diputados.

“Estamos ultimando los detalles con las delegadas de las escuelas y todo se desarrolla con normalidad. Será una jornada especial porque por primera vez se implementará la boleta única de papel, un cambio importante para todos los electores”, explicó Suárez en diálogo con medios locales.

La novedad: la boleta única de papel

La magistrada destacó que el nuevo sistema reemplaza al tradicional sobre con múltiples boletas partidarias.

“Ya no vamos a encontrar el típico cuarto oscuro. Las aulas estarán compartidas y dentro de ellas habrá un box o biombo donde el votante podrá marcar su elección con la lapicera que le entrega el presidente de mesa”, detalló.

Suárez aclaró que el presidente de mesa entrega la boleta única firmada, donde estarán todas las propuestas partidarias. El votante deberá marcar una opción para senadores y otra para diputados.

“Si alguien se equivoca puede pedir una nueva boleta, tantas veces como sea necesario. Lo importante es que el ciudadano vote tranquilo y seguro de su elección”, indicó.

La jueza remarcó que todas las versiones del DNI están habilitadas para votar —libreta cívica, de enrolamiento, DNI verde, celeste o tarjeta— siempre que sea la última actualización del documento.

Escuelas habilitadas y asistencia al votante

Los comicios se desarrollarán en las escuelas 60, 62, 251 y 39, como es habitual. En caso de dudas, los votantes podrán consultar el padrón en www.padron.com o dirigirse a los delegados y presidentes de mesa durante la jornada.

“Las capacitaciones presenciales se realizaron en las grandes ciudades, pero nosotros hicimos un trabajo local para informar y acompañar a los vecinos”, aclaró Suárez.

Además, recordó que no es necesario llevar lapicera, ya que el material será entregado por las autoridades de mesa. También destacó que el nuevo método podría agilizar el proceso de votación y el escrutinio, al permitir que más de un votante pueda emitir su sufragio en simultáneo dentro del aula.

Qué se elige en Río Negro

En esta elección de medio término, todas las provincias renovarán diputados nacionales y solo algunas, entre ellas Río Negro, también senadores.

Los tres senadores que finalizan su mandato son Martín Doñate (La Cámpora), Silvina García Larraburu (PJ) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

En el caso de Diputados, dejarán sus bancas Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Aníbal Tortorielo (PRO).

Un llamado a la participación

Suárez insistió en la importancia de participar del proceso democrático:

“A veces se cree que estas elecciones no son tan relevantes, pero los legisladores son quienes debaten y construyen las leyes que afectan a cada localidad. Votar es un derecho, no una obligación. Hay que hacerlo con alegría y conciencia”, subrayó.

La jueza recordó que no votar sin justificación implica una multa, aunque el monto es bajo, y puede traer inconvenientes al momento de realizar trámites administrativos.

“Debemos ver el voto como una oportunidad de fortalecer nuestra democracia. Participar es la mejor forma de no quejarnos después de quienes nos representan”, concluyó.

Las urnas abrirán este domingo en todo el país a las 8:00 y cerrarán a las 18:00, momento en que comenzará el escrutinio provisorio. En Sierra Grande, el Juzgado de Paz y el Registro Civil permanecerán abiertos durante toda la jornada para atender cualquier eventualidad.

Fuente: En este día | Radio Libre