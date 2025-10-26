LocalesPolitica
SIERRA GRANDE: TRIUNFO PARCIAL DE LA ALIANZA JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO SEGÚN LOS PRIMEROS CÓMPUTOS
De acuerdo con los primeros resultados oficiales, una vez escrutadas las primeras mesas, la tendencia marcaría un triunfo de la alianza Juntos Defendemos Río Negro en Sierra Grande. Los telegramas dan cuenta de una participación superior al 65 % de los electores habilitados. Los resultados se mantendrían en todas las mesas.
Sierra Grande | Según los primeros datos obtenidos de los telegramas oficiales correspondientes a la Escuela Primaria N.º 62, las mesas escrutadas muestran una clara ventaja en Sierra Grande para la alianza Juntos Defendemos Río Negro, seguida por Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza se ubica en tercer lugar.
En el ámbito local, cada mesa contó con más de 330 electores habilitados y un promedio de 230 votantes, lo que representa una asistencia superior al 65 % del padrón. El total del padrón era de 7190 electores habilitados para votar.
A continuación, los resultados ordenados por número de mesa:
Mesa 271
-
Fuerza Patria: 60 votos senadores / 52 diputados
-
La Libertad Avanza: 34 votos senadores / 34 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 84 votos senadores / 71 diputados
Mesa 272
-
Fuerza Patria: 65 votos senadores / 52 diputados
-
La Libertad Avanza: 38 votos senadores / 42 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 121 votos senadores / 101 diputados
Mesa 273
-
Fuerza Patria: 54 votos senadores / 54 diputados
-
La Libertad Avanza: 55 votos senadores / 60 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 88 votos senadores / 79 diputados
Mesa 275
-
Fuerza Patria: 66 votos senadores / 58 diputados
-
La Libertad Avanza: 61 votos senadores / 63 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 83 votos senadores / 74 diputados
Mesa 276
-
Fuerza Patria: 66 votos senadores / 57 diputados
-
La Libertad Avanza: 65 votos senadores / 67 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 74 votos senadores / 70 diputados
Mesa 277
-
Fuerza Patria: 67 votos senadores / 70 diputados
-
La Libertad Avanza: 49 votos senadores / 52 diputados
-
Juntos Somos Río Negro: 92 votos senadores / 75 diputados
Tendencia general:
Al sumar los resultados de las seis mesas observadas, la alianza Juntos Defendemos Río Negro obtiene la mayoría de los sufragios tanto para senadores como para diputados, consolidando una tendencia favorable en los primeros cómputos del escrutinio provisorio.
Los datos se mantienen sujetos a confirmación oficial por parte de la Junta Electoral, aunque las cifras iniciales permiten anticipar un resultado alentador para Juntos Defendemos Río Negro en el ámbito local.