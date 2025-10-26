SIERRA GRANDE: TRIUNFO PARCIAL DE LA ALIANZA JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO SEGÚN LOS PRIMEROS CÓMPUTOS

Sierra Grande | Según los primeros datos obtenidos de los telegramas oficiales correspondientes a la Escuela Primaria N.º 62, las mesas escrutadas muestran una clara ventaja en Sierra Grande para la alianza Juntos Defendemos Río Negro, seguida por Fuerza Patria, mientras que La Libertad Avanza se ubica en tercer lugar.

En el ámbito local, cada mesa contó con más de 330 electores habilitados y un promedio de 230 votantes, lo que representa una asistencia superior al 65 % del padrón. El total del padrón era de 7190 electores habilitados para votar.

A continuación, los resultados ordenados por número de mesa:

Mesa 271

Fuerza Patria: 60 votos senadores / 52 diputados

La Libertad Avanza: 34 votos senadores / 34 diputados

Juntos Somos Río Negro: 84 votos senadores / 71 diputados

Mesa 272

Fuerza Patria: 65 votos senadores / 52 diputados

La Libertad Avanza: 38 votos senadores / 42 diputados

Juntos Somos Río Negro: 121 votos senadores / 101 diputados

Mesa 273

Fuerza Patria: 54 votos senadores / 54 diputados

La Libertad Avanza: 55 votos senadores / 60 diputados

Juntos Somos Río Negro: 88 votos senadores / 79 diputados

Mesa 275

Fuerza Patria: 66 votos senadores / 58 diputados

La Libertad Avanza: 61 votos senadores / 63 diputados

Juntos Somos Río Negro: 83 votos senadores / 74 diputados

Mesa 276

Fuerza Patria: 66 votos senadores / 57 diputados

La Libertad Avanza: 65 votos senadores / 67 diputados

Juntos Somos Río Negro: 74 votos senadores / 70 diputados

Mesa 277

Fuerza Patria: 67 votos senadores / 70 diputados

La Libertad Avanza: 49 votos senadores / 52 diputados

Juntos Somos Río Negro: 92 votos senadores / 75 diputados

Tendencia general:

Al sumar los resultados de las seis mesas observadas, la alianza Juntos Defendemos Río Negro obtiene la mayoría de los sufragios tanto para senadores como para diputados, consolidando una tendencia favorable en los primeros cómputos del escrutinio provisorio.

Los datos se mantienen sujetos a confirmación oficial por parte de la Junta Electoral, aunque las cifras iniciales permiten anticipar un resultado alentador para Juntos Defendemos Río Negro en el ámbito local.