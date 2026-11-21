SIERRA GRANDE TENDRÁ UNA CAPACITACIÓN PARA MOZOS ANTES DE LA TEMPORADA DE VERANO

Sierra Grande | Sierra Grande contará con una capacitación para mozos y personal de atención en restaurantes y eventos, con el objetivo de brindar herramientas de formación laboral de cara a la temporada de verano. Así lo informó Omar Chiblé durante una entrevista con Radio Libre, en la que detalló las características de la propuesta y las condiciones de inscripción.

El curso se desarrollará del 7 al 11 de diciembre, de 15 a 19 horas, y tendrá una carga total de 20 horas. El programa incluirá contenidos teóricos y prácticos vinculados con el servicio gastronómico, técnicas básicas sobre vinos y conocimientos de barra. También se entregará material de estudio en formato PDF y un certificado con validez provincial y nacional, según explicó Chiblé, quien indicó que la capacitación cuenta con certificación de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FER), en articulación con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La propuesta está dirigida a personas a partir de los 16 años, con autorización de sus padres en el caso de menores de edad. El valor total es de $50.000 y los cupos serán limitados por cuestiones de espacio. Según informó el capacitador durante la entrevista, al momento de la comunicación las inscripciones se encontraban aproximadamente a mitad de su capacidad.

Chiblé también señaló la importancia de contar con el carnet de manipulación de alimentos para desempeñarse en el sector gastronómico, requisito que alcanza a todo el personal de esa actividad. En ese sentido, explicó que la formación como mozo y la certificación en manipulación de alimentos permiten ampliar las posibilidades de inserción laboral. Además, adelantó que se buscará realizar un relevamiento junto con la Cámara de Comercio local para acercar los datos de las personas capacitadas a los establecimientos comerciales de Sierra Grande.

Las personas interesadas en inscribirse pueden comunicarse directamente con Omar Chiblé a los teléfonos 02920-269042 o 2934-5244449. La iniciativa apunta a promover la formación de trabajadores locales y facilitar su incorporación a los puestos laborales que se generan durante la temporada turística en Sierra Grande y Playas Doradas.

Fuente: En este día | Radio Libre