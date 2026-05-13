SIERRA GRANDE SE SUMÓ A LA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Sierra Grande | La localidad se sumó ayer a la Marcha Federal Universitaria, en el marco de las movilizaciones realizadas en distintas ciudades de Río Negro y del país en defensa de la educación pública y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria local comenzó en el Nodo Universitario de la Universidad Nacional del Comahue y avanzó hacia la Plaza San Martín. Participaron integrantes de la comunidad educativa, docentes nucleados en el gremio UnTER y vecinos de la localidad.

La movilización formó parte de las actividades impulsadas en distintos puntos del país por estudiantes, docentes, nodocentes, graduados, instituciones educativas y organizaciones gremiales para visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

Entre los reclamos planteados se encuentra el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de las instituciones, salarios, becas, infraestructura, ciencia y tecnología.

Los sectores convocantes señalaron que la situación presupuestaria afecta el desarrollo cotidiano de las universidades públicas y el acceso y permanencia de estudiantes en el sistema universitario nacional.

Fuente: En este día | Radio Libre