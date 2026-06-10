SIERRA GRANDE PROMOCIONÓ SU OFERTA TURÍSTICA EN EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA INVERNAL 2026 EN BUENOS AIRES

Sierra Grande | En el marco del lanzamiento de la Temporada Invernal 2026 de la provincia de Río Negro, realizado este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Sierra Grande, Roberto “Tato” Lusarreta, participó de una agenda de reuniones y actividades vinculadas al desarrollo y la promoción turística.

Según informó el funcionario en declaraciones a Radio Libre, durante la jornada mantuvo encuentros con referentes del sector turístico provincial y del corredor de la Costa Atlántica, además de participar en espacios de intercambio con empresarios, medios de comunicación y actores vinculados a la actividad.

Entre las reuniones destacadas, Lusarreta mantuvo una extensa charla con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, centrada en la necesidad de avanzar en el desarrollo turístico integral y sustentable de Sierra Grande y su área de influencia. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la puesta en valor del cordón serrano local, las playas de la región y las áreas naturales protegidas que integran la oferta turística del destino, entre ellas el Parque Nacional Islote Lobos y el Área Natural Protegida Puerto Lobos.

El secretario señaló que estos espacios de trabajo permiten intercambiar experiencias con equipos que desarrollan políticas turísticas en distintos puntos de la provincia y generar nuevas herramientas para fortalecer la planificación local.

Asimismo, durante su participación en Buenos Aires, brindó entrevistas a medios nacionales, plataformas digitales e influencers vinculados al turismo, además de establecer contactos con programas televisivos con el objetivo de proyectar futuras acciones de promoción de cara a la temporada 2027.

Lusarreta destacó que la estrategia local apunta a consolidar una oferta turística diversificada, basada en recursos naturales, actividades recreativas y propuestas vinculadas al patrimonio ambiental y paisajístico de la región.

La presencia de Sierra Grande en el lanzamiento provincial formó parte de las acciones impulsadas por Río Negro para posicionar sus destinos turísticos en los principales mercados emisores del país durante la próxima temporada invernal.

Fuente: En este día | Radio Libre