Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, y el presidente de la Asociación Civil Somos Danza, el profesor Lucas Antipán, acompañados de las integrantes de la comisión directiva Mariana Pinotti y Gloria Aragón, encabezaron la presentación de una nueva edición de la Fiesta de las Sierras del Sur. Durante el encuentro, realizado en la Casa de la Cultura, dieron a conocer los preparativos y las propuestas previstas para el evento, que se desarrolla en el predio ubicado al pie de los cerros y constituye una de las actividades de apertura de la temporada estival en la región.

Fernández confirmó el acompañamiento del municipio a la organización y destacó la articulación entre el Estado local y la asociación civil. Además, señaló que la fiesta forma parte de una propuesta turística que busca vincular el desarrollo de las sierras con el de Playas Doradas, mediante un calendario de actividades que se extiende durante el verano. También mencionó los trabajos proyectados para la puesta en valor del sector, en el marco de las intervenciones previstas en el área del Círculo de Hierro.

Por su parte, Antipán informó que se trabaja en el acondicionamiento del predio junto con personal municipal y miembros de la asociación. Entre las novedades de esta edición mencionó la instalación de dos mástiles para las banderas nacional y provincial, la construcción de un monolito en homenaje a Juan Galarza y Guillermo Millapi y un proyecto conjunto con la escuela técnica para trabajar en la identificación del escenario. También confirmó la participación de ballets locales y de otras localidades, agrupaciones de danza y artistas de Sierra Grande, la región y distintos puntos del país. Entre los nombres anunciados se encuentran Los Fronterizos, quienes estarán a cargo de la presentación nacional del domingo.

En relación con el reconocimiento provincial, Fernández y Antipán precisaron que el proyecto de ley para declarar a la Fiesta de las Sierras del Sur como fiesta provincial ya fue aprobado en primera vuelta y permanece dentro del proceso legislativo. Según lo informado durante la presentación, se prevé que la Legislatura de Río Negro lo trate en segunda vuelta en los próximos días. Una vez obtenida esa aprobación, quedará formalizado el nuevo estatus de la celebración, que tiene como sede a Sierra Grande. La organización también confirmó que el acceso será libre y gratuito, y que durante las jornadas funcionarán el patio gastronómico y el paseo de artesanos, con espacios destinados a emprendedores locales y regionales.

Fuente: En este día | Radio Libre