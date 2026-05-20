SIERRA GRANDE PREPARA UNA CELEBRACIÓN COMUNITARIA POR EL 25 DE MAYO

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande organizará el próximo 25 de mayo una jornada comunitaria en el Polideportivo Municipal con motivo de la celebración de la fecha patria. El acto oficial comenzará a las 16 y posteriormente se desarrollarán actividades culturales, danzas, música en vivo, feria de emprendedores y una intervención artística colectiva.

En declaraciones a Radio Libre, Roberto “Tato” Lusarreta explicó que la propuesta surgió a partir de un proyecto presentado por vecinas de la localidad y destacó la participación conjunta de distintos sectores de la comunidad.

Según indicó, una de las actividades centrales será la realización de un mural participativo que quedará exhibido en el polideportivo. La obra estará a cargo del artista Lennox Urrutia y podrá ser intervenida por vecinos y familias.

Lusarreta señaló que el objetivo es generar “un 25 de Mayo diferente” y promover un espacio de encuentro comunitario. En ese sentido, adelantó que habrá emprendedores locales, servicio de buffet, venta de tortas fritas y rosquitas a beneficio de la escuela municipal de vóley, además de presentaciones musicales y danzas tradicionales.

Entre las actividades previstas se encuentran clases abiertas y participativas de gato, chacarera y escondido, coordinadas para que puedan sumarse personas con o sin experiencia en danzas folklóricas.

También participarán agrupaciones culturales y artistas locales, entre ellos Somos Danza, Dejando Huellas, Pichi Anai, CMB, Carlos Olmedo, el coro de la Escuela Nº 81, el grupo Tres a la Izquierda y aún resta confirmar algunos participantes.

Lusarreta invitó a los vecinos a asistir con mate y reposera para compartir la tarde en el polideportivo y remarcó la intención de continuar impulsando actividades comunitarias y encuentros públicos en la ciudad.

Además, indicó que las personas interesadas en participar con propuestas artísticas o musicales pueden acercarse a Pepo García para anotarse e incorporarse a la programación.

Fuente: En este día | Radio Libre