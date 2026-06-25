SIERRA GRANDE PARTICIPA DEL NODO APIA RÍO NEGRO 2026 EN CIPOLLETTI

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, y la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, participan por estas horas de la edición 2026 del Nodo APIA Río Negro, que se desarrolla entre el miércoles 24 y este jueves 25 de junio en la ciudad de Cipolletti.

El encuentro reúne a representantes de empresas, parques industriales, cámaras empresariales, emprendedores y referentes de los sectores público y privado, con el objetivo de analizar estrategias vinculadas al desarrollo industrial, la inversión productiva y la generación de empleo en la provincia.

La apertura de las jornadas estuvo encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien presentó las políticas provinciales destinadas a acompañar el crecimiento industrial y la radicación de nuevas inversiones. Durante su exposición, detalló las herramientas de promoción económica impulsadas por el Gobierno provincial y el esquema de articulación entre Provincia, municipios y sector privado para el desarrollo de áreas y parques industriales.

Las actividades se llevan adelante en el Centro de Exposiciones y Artes “Roberto Abel” de Cipolletti, bajo el lema “Industria, sostenibilidad y desarrollo conectados al futuro”, en el marco del programa federal Nodos APIA 2026, impulsado por la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA).

Durante las jornadas se abordan temáticas relacionadas con financiamiento productivo, infraestructura industrial, eficiencia energética, logística, sustentabilidad, desarrollo de proveedores y herramientas de promoción económica para empresas y parques industriales.

La participación de representantes de Sierra Grande se enmarca en el seguimiento de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo local y las oportunidades de articulación con actores del sector industrial provincial y nacional.