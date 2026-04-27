SIERRA GRANDE ORGANIZA UNA SEMANA DE ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL ANIMAL

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó el cronograma de actividades programadas en el marco del Día del Animal, que se conmemora el 29 de abril.

Las propuestas se desarrollarán entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril e incluirán jornadas de castración, una visita al Refugio Municipal y una campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos.

El lunes 27 de abril, desde las 15:30, se realizará una jornada de castraciones destinada a felinos. En tanto, el martes 28 de abril, también a las 15:30, se llevará adelante una segunda jornada de castraciones orientada a caninos.

Desde el área municipal se indicó que los turnos serán por orden de llegada y habrá 15 cupos disponibles en cada jornada. Además, se solicita la colaboración voluntaria de 5 kilos de alimento para animales rescatados.

Entre los requisitos establecidos para las castraciones, se informó que las mascotas deberán cumplir un ayuno de entre 10 y 12 horas previas, no encontrarse bajo tratamiento veterinario al momento de la intervención y concurrir con una manta para el cuidado posterior.

El miércoles 29 de abril, entre las 15:00 y las 17:00, se desarrollará una visita al Refugio Municipal. La convocatoria invita a compartir actividades recreativas con los perros alojados en el lugar y colaborar con su alimentación. Se recomienda asistir con ropa cómoda.

Por último, el jueves 30 de abril, a las 10:00, se llevará a cabo una campaña gratuita de vacunación antirrábica en Plaza San Martín. La iniciativa estará destinada a perros y gatos.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande