SIERRA GRANDE INAUGURÓ EL CINE MUNICIPAL TRAS UNA INVERSIÓN DE MÁS DE $146 MILLONES

Sierra Grande | Quedó inaugurado este viernes por la tarde la remodelación del Cine Municipal, en un acto encabezado por la intendenta Roxana Fernández y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. La ceremonia incluyó el tradicional corte de cintas, del que también participaron el legislador Facundo López y el secretario de Cultura de la provincia, Martín Fraile.

La recuperación del edificio demandó una inversión superior a los $146 millones y permitió acondicionar las instalaciones para su funcionamiento como espacio destinado a actividades culturales, sociales e institucionales.

Durante el acto, Fernández destacó la recuperación de un inmueble que forma parte de la historia de Sierra Grande y que, a lo largo de los años, fue utilizado para encuentros, actividades educativas, culturales y comunitarias.

La intendenta recordó que el edificio atravesó distintas etapas y que su deterioro había generado la necesidad de una intervención integral. En ese sentido, señaló que la recuperación formaba parte de un compromiso asumido por la gestión municipal y remarcó la importancia de volver a poner el lugar a disposición de los vecinos y las instituciones.

Fernández también se refirió a la inversión realizada con fondos provenientes del bono VMOS y recaudación propia. Explicó que los recursos municipales fueron distribuidos entre distintas necesidades de infraestructura, equipamiento y recuperación de espacios públicos. La obra se concretó con participación de una empresa local y el trabajo de distintas áreas del municipio.

La jefa comunal sostuvo que la reapertura permitirá ampliar las posibilidades de uso del edificio y convocó a las instituciones, organizaciones y vecinos a desarrollar propuestas culturales, educativas y sociales en el lugar.

UNA OBRA DE MÁS DE $146 MILLONES

Los trabajos incluyeron la remodelación y refacción general del inmueble, la reparación de distintos sectores, la renovación del sistema eléctrico y la iluminación, además del acondicionamiento climático.

La sala contará con 150 sillas para el público. También se incorporó una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar el ingreso y la circulación dentro del edificio.

La intervención contempló además la adecuación del espacio para que pueda utilizarse en diferentes actividades. El salón podrá recibir espectáculos, presentaciones, capacitaciones, encuentros institucionales y propuestas culturales y comunitarias.

Uno de los aspectos vinculados con la recuperación histórica del lugar es la conservación de parte de las antiguas butacas. Según explicó Fernández, el mobiliario original se encontraba deteriorado y se trabaja en su recuperación para preservar elementos que formaron parte de la trayectoria del cine.

UN EDIFICIO VINCULADO A LA HISTORIA DE SIERRA GRANDE

El Cine Municipal funciona en el edificio del barrio 9 de Julio, inmueble que comenzó a tener un uso institucional y comunitario entre fines de la década del 70 cuando se trasladó allí la Municipalidad de Sierra Grande.

Desde entonces, el espacio fue utilizado para distintas actividades de la comunidad, además de la proyección de películas. En sus instalaciones se realizaron actos, encuentros, obras de teatro, muestras y reuniones de instituciones locales. El deterioro sufrido a lo largo de los años y la falta de inversión limitaban últimamente el uso de las instalaciones.

A lo largo de su historia, el edificio también fue escenario de asambleas y actividades vinculadas con distintos momentos de la vida social de la localidad, como asambleas populares en momentos de crisis o actos escolares pasando por eventos religiosos y otras propuestas.

Durante su intervención, Fernández hizo referencia a esos recuerdos y señaló que la recuperación del inmueble busca preservar su valor histórico y garantizar que continúe siendo utilizado por las nuevas generaciones.

WERETILNECK: “EL CINE RESUME EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO”

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el significado del edificio para la comunidad y planteó que su recuperación permite vincular la historia de Sierra Grande con las perspectivas de desarrollo de la localidad.

Durante su discurso, sostuvo que el cine representa distintas etapas de la vida comunitaria, desde los momentos de encuentro hasta aquellos atravesados por dificultades y reclamos colectivos.

Weretilneck señaló que el valor del lugar no se limita a su estructura física, sino que también está relacionado con las experiencias compartidas por distintas generaciones de vecinos.

En ese marco, vinculó la inauguración con el presente de Sierra Grande y las oportunidades que se abren a partir del desarrollo de nuevos proyectos productivos y energéticos en la región.

El mandatario provincial expresó que todavía existen desafíos pendientes, pero consideró que la recuperación de espacios públicos forma parte de un proceso de reconstrucción y preparación para el futuro.

MÚSICA Y DANZA EN LA INAUGURACIÓN

La jornada también contó con presentaciones artísticas de música y danza, que acompañaron la apertura del espacio. Las expresiones culturales formaron parte de la programación prevista para el acto.

La inauguración contó con la presentación del Cuarteto del Mar, agrupación que forma parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, el grupo CMB Free Dance; el Ballet Folklórico Pichi Anai y el Ballet Somos Danza.

Con la inauguración, el Cine Municipal vuelve a estar disponible para la comunidad de Sierra Grande, con instalaciones renovadas y condiciones de accesibilidad y climatización que permitirán ampliar sus posibilidades de funcionamiento.

Fuente: Radio Libre