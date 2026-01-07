SIERRA GRANDE HARÁ HISTORIA AL INCORPORARSE AL CAMPEONATO DE LOS PUEBLOS DE LA LÍNEA SUR

Sierra Grande | La localidad serrana se prepara para vivir un hecho inédito en su historia campera: por primera vez participará oficialmente del Campeonato de los Pueblos de la Línea Sur, un circuito competitivo de jineteadas que recorrerá distintas localidades de la región a partir del mes de febrero. Así lo confirmó Matías Jara, referente de la tradición y la cultura gaucha local, en declaraciones realizadas a Radio Libre.

Las jineteadas son una práctica profundamente arraigada en buena parte de la Patagonia y también en otras provincias del país, como Córdoba. Sin embargo, su incorporación al ámbito competitivo no cuenta con demasiados antecedentes en Sierra Grande. En ese contexto, la participación en este campeonato representa un paso significativo hacia la integración regional y la visibilización de las tradiciones locales.

“El campeonato es corto, tiene tres fechas, y surge como una alternativa paralela al campeonato provincial que clasifica a Jesús María. La primera fecha será el 21 de febrero en Pilcaniyeu, luego en la Fiesta de la Cordialidad en Comallo y una tercera fecha que todavía no está definida”, explicó Jara.

Si bien Sierra Grande no forma parte geográfica de la Línea Sur que recorre la Ruta Nacional N°23, fue especialmente invitada a sumarse al circuito. “Sabemos que Sierra Grande no pertenece a la Línea Sur, pero está cerca y, a la vez, un poco alejada de las actividades camperas. Nos dieron el ok para integrarnos y eso nos pone muy contentos”, señaló.

El campeonato contará con la participación de localidades como Aguada Cecilio, Valcheta, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Pilcaniyeu y otros parajes de la región. Cada pueblo deberá presentar un jinete por categoría —Grupa Surera, Crina Limpia y Bastos con Encimera—, además de un jinete suplente y un delegado.

En el caso de Sierra Grande, el desafío principal es conformar la delegación. “Hoy no tenemos jinetes que estén saliendo a competir de manera regular, pero ya contamos con dos: Ezequiel Otero y Luciano Molina. Nos estaría faltando uno más, especialmente para la categoría Crina Limpia”, detalló Jara, quien remarcó que lo fundamental es “tener coraje, ganas de aprender y de representar al pueblo”.

Además, destacó que la jineteada, si bien es un deporte riesgoso, ha avanzado en materia de seguridad: “Hoy está permitido el uso de casco, hay seguros para el jinete y mucha preparación física. No cualquiera aguanta arriba de un caballo que corcovea, el cuerpo trabaja el doble”.

Más allá de la competencia, Jara subrayó la importancia cultural y social de estos eventos: “Las fiestas camperas no solo preservan tradiciones, también generan movimiento turístico, participación comunitaria y economías alternativas en pueblos que muchas veces quedan invisibilizados”.

La expectativa está puesta no solo en la participación, sino también en el futuro. Existe la posibilidad de que Sierra Grande pueda ser sede de una fecha, tanto del campeonato de los pueblos como, eventualmente, del Campeonato Provincial de Río Negro, que clasifica a Jesús María. “Sería algo muy lindo para la ciudad. Ojalá se pueda dar”, concluyó.

La incorporación de Sierra Grande al Campeonato de los Pueblos de la Línea Sur marca un hito y abre una nueva etapa para las actividades camperas locales, con la ilusión de que más jóvenes se sumen y la tradición continúe creciendo.

Fuente: En este día | Radio Libre