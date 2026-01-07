SIERRA GRANDE GARANTIZA ATENCIÓN MUNICIPAL Y REFUERZA LA SEGURIDAD EN PLAYAS DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO

Sierra Grande | Con el inicio formal de la temporada estival, la Municipalidad de Sierra Grande intensificó su actividad para acompañar el movimiento turístico y garantizar servicios esenciales, especialmente en la villa balnearia. Así lo confirmó la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, en declaraciones a Radio Libre, donde detalló el funcionamiento municipal durante enero y el despliegue del cuerpo de guardavidas en las playas.

Castillo explicó que, si bien existe un receso administrativo a nivel provincial, el municipio decidió no adherir debido a las particularidades de la temporada de verano. “Es muy difícil aplicar un receso cuando hay áreas claves que deben funcionar sí o sí, como turismo, ambiente, cultura, deportes, tránsito, comercio y recaudación”, señaló. En ese marco, indicó que todas las dependencias continúan operativas, con algunos reajustes en los horarios de atención, que durante el verano comienzan desde las 7 de la mañana.

Uno de los ejes centrales de la gestión estival es el servicio de guardavidas. La funcionaria confirmó que el pasado 26 de diciembre se completó el cupo total de 24 guardavidas, quienes ya se encuentran trabajando de manera activa. “Hoy tenemos una cobertura completa desde las 9 hasta las 21 horas, con presencia en siete puestos estratégicos a lo largo de la playa central”, precisó.

La zona cubierta se extiende desde el área de Prefectura Naval hasta el Parque Nacional Islote Lobos, con sectores claramente demarcados para el ingreso al agua. Durante la mañana funcionan cinco puestos, mientras que por la tarde, ante el aumento de la afluencia de público, se refuerza el dispositivo con siete.

Respecto a la seguridad en playas del sector sur, Castillo se refirió especialmente a Playa Bonita, uno de los espacios con mayor crecimiento en concurrencia. Indicó que el Concejo Deliberante aprobó en diciembre una ordenanza para extender allí el servicio de guardavidas, aunque aclaró que su implementación requiere una adecuación operativa. “La ordenanza es muy reciente y la temporada ya estaba iniciada. Tenemos que garantizar condiciones de seguridad y trabajo para los guardavidas, además de la logística necesaria”, explicó.

En ese sentido, adelantó que se está trabajando junto al jefe del cuerpo de guardavidas para acondicionar un puesto en Playa Bonita, con caseta, equipamiento y personal. La cobertura prevista será de dos guardavidas, en el horario de 14 a 20 horas. “El servicio va a comenzar, pero con una adaptación responsable a los recursos y tiempos que tenemos”, afirmó.

La secretaria de Gobierno destacó además la coordinación permanente entre guardavidas, Prefectura, Policía, Salud y Parques Nacionales, lo que permite una respuesta rápida ante emergencias. También valoró el compromiso del personal, no solo en tareas de rescate y prevención, sino también en la limpieza y el cuidado de las playas.

Finalmente, Castillo reconoció que la movilidad específica del cuerpo de guardavidas, una UTV, se encuentra en reparación, aunque aclaró que esta situación no afecta la capacidad de respuesta, ya que se cuenta con el apoyo logístico de otras instituciones.

“La temporada requiere planificación, recursos y mucho trabajo coordinado. Hoy podemos decir que el servicio está garantizado y que seguimos mejorando para dar respuestas tanto a vecinos como a turistas”, concluyó.

