SIERRA GRANDE ENCAMINA EL CIERRE DE UN PASIVO AMBIENTAL HISTÓRICO

Durante la jornada del lunes, el presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, visitó el polvorín donde se encuentran los transformadores con PCB, en el marco del proceso de erradicación definitiva de este pasivo ambiental heredado tras el cierre de la ex empresa HiPaSAM y posteriormente asumido por HiPaRSA. La recorrida se realizó junto al interventor de la firma, Adrián López, y equipos técnicos a cargo de las tareas.

La visita se dio en un contexto particularmente significativo para la comunidad, ya que el retiro y tratamiento de estos transformadores representa uno de los reclamos ambientales más prolongados de la ciudad. En ese sentido, Negri destacó la importancia de acceder a información directa y verificar en el lugar cómo se están llevando adelante los procedimientos.

“Es muy importante poder venir, consultar y ver con nuestros propios ojos cómo se está trabajando, con qué nivel de seguridad y seriedad”, expresó el titular del Concejo Municipal, al tiempo que subrayó que esta instancia permite vincular el presente con “una lucha colectiva que viene de muchos años, impulsada por el reclamo de los vecinos”.

Negri remarcó que el proceso en marcha da certezas a la comunidad respecto del destino final de los transformadores contaminados. “Hoy está la seguridad de que esto se está llevando a cabo. No queda mucho por retirar y lo que resta se está tratando con los protocolos correspondientes. Es el cierre de una pelea que se inició alrededor de 2011”, señaló.

Asimismo, valoró la decisión política que permitió avanzar en la resolución del problema ambiental: “Gracias a esta decisión del gobierno se está priorizando el impacto ambiental y se está cerrando un ciclo que le permite a Sierra Grande pensar en más desarrollo”.

Desde el aspecto operativo, el responsable técnico de las tareas, Marcelo de Passos, explicó que actualmente se trabaja en el acondicionamiento de los transformadores para su exportación a una planta especializada en Francia, donde serán descontaminados y destruidos bajo normas internacionales. Indicó que el procedimiento incluye el retiro de los equipos del polvorín, su traslado a un depósito transitorio, el pesado y embalaje, y la posterior exportación bajo control de organismos ambientales y aduaneros, con certificación final de eliminación del PCB.

La erradicación de los transformadores permitirá dar de baja formalmente el pasivo ambiental y dejar libre de contaminantes tanto el predio como la provincia de Río Negro. Para Negri, este proceso marca “un punto de inflexión” en la historia reciente de la ciudad y constituye “una señal concreta de que los reclamos sostenidos en el tiempo pueden transformarse en políticas públicas efectivas”.

Por redacción de Pido la Palabra.