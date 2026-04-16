SIERRA GRANDE EN LA AGENDA ENERGÉTICA TRAS LA FIRMA DEL ACUERDO POR GNL

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió a la firma del acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline, en el marco del desarrollo de un proyecto de gas natural licuado (GNL) en Río Negro.

En declaraciones a Radio Libre, la jefa comunal señaló que el convenio forma parte de un proceso que ya atraviesa etapas institucionales y administrativas, y que deberá ser ratificado por la Legislatura provincial. Indicó que se trata de una iniciativa vinculada a la instalación de infraestructura para la producción y exportación de GNL en la costa rionegrina, en articulación con proyectos energéticos en marcha.

Fernández explicó que la participación de los municipios de Sierra Grande y San Antonio Oeste responde al impacto directo que estos desarrollos generan en el territorio. En ese sentido, mencionó que la demanda de mano de obra y servicios ya comienza a registrarse en la región y que se trata de procesos de largo plazo, con proyección a varias décadas.

“Lo que se está comenzando a dar es un desarrollo en la región que genera oportunidades vinculadas al empleo y a la actividad económica”, afirmó. También sostuvo que las experiencias previas, como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), permiten comprender las etapas de implementación y ampliación de este tipo de inversiones.

En relación con su participación en el AmCham Summit 2026, bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, la intendenta destacó la exposición del gobernador Weretilneck, quien presentó las condiciones normativas y económicas de la provincia para atraer inversiones. Según detalló, el mandatario expuso sobre legislación vigente, incentivos fiscales y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de referirse a sectores productivos como energía, minería, turismo y agroindustria.

Fernández remarcó que la presencia de autoridades provinciales y municipales en ese ámbito posiciona a la región en la agenda nacional. “Hoy se habla de Sierra Grande, de Punta Colorada y de Vaca Muerta en espacios donde antes no ocurría”, expresó.

Por otra parte, la intendenta describió su reciente recorrida por la zona donde se ejecutan obras vinculadas al proyecto VMOS. Indicó que pudo observar el avance en la construcción de la playa de tanques y el tendido de cañerías en dirección a la costa, donde se prevé la instalación de una terminal portuaria para la exportación.

Según relató, durante la visita constató la presencia de maquinaria en actividad y la disposición de los ductos que conectarán la infraestructura terrestre con la marítima. “La magnitud de la obra se dimensiona de otra manera cuando se observa en el lugar”, señaló.

Asimismo, vinculó estos avances con indicadores locales, como el incremento en habilitaciones comerciales y la continuidad de actividades económicas en Sierra Grande y Playas Doradas, incluso fuera de temporada. En ese marco, consideró que el proceso en curso implica una adaptación progresiva de la comunidad a una nueva dinámica productiva.

Fernández sostuvo que los proyectos energéticos en desarrollo configuran un escenario de transformación para la región y que requieren planificación a largo plazo, tanto desde el sector público como privado.

Fuente: En este día | Radio Libre