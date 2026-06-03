SIERRA GRANDE CONVOCA A UNA MARCHA DE ANTORCHAS EN EL MARCO DE NI UNA MENOS

Sierra Grande | En el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, este martes 3 de junio se realizará en Sierra Grande una marcha de antorchas convocada por el Municipio de Sierra Grande, el Centro de Estudiantes Eco Estudiantil 925 (IFDC), UNTER Seccional Sierra Grande y ATE Seccional Sierra Grande Río Negro.

La concentración está prevista para las 18:30 horas en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Novillo, frente al Kiosco Roma. Según informaron los organizadores, la actividad incluirá un espacio de micrófono abierto para que participantes y organizaciones puedan expresar sus mensajes y reflexiones.

La convocatoria se realiza bajo la consigna “Ni Una Menos” y plantea distintos reclamos vinculados a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Entre los ejes difundidos por las organizaciones convocantes se encuentran el pedido de justicia por Dulce y Agostina, el reconocimiento de los femicidios como problemática social, la defensa de las políticas públicas de género y la continuidad de la Educación Sexual Integral (ESI).

El movimiento Ni Una Menos surgió en Argentina el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe. A partir de esa movilización, la consigna se convirtió en una referencia para las manifestaciones contra la violencia de género y los femicidios en el país y en otros países de América Latina.

Desde entonces, cada 3 de junio organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y organismos de derechos humanos realizan actividades y movilizaciones para visibilizar la problemática de la violencia hacia las mujeres y diversidades, así como para promover políticas de prevención, asistencia y acceso a la justicia.