SIERRA GRANDE CONMEMORÓ EL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Sierra Grande | La localidad serrana conmemoró este lunes 2 de junio el Día Nacional del Bombero Voluntario con distintas actividades organizadas por el cuartel local. Como ocurre cada año, integrantes de la institución realizaron un recorrido por las calles de la ciudad acompañado por el sonar de las sirenas, una de las tradiciones vinculadas a esta fecha.

En declaraciones a Radio Libre, el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, destacó la importancia de la jornada y envió un saludo al cuerpo activo y a las familias de los bomberos.

“Principalmente saludar a todo el cuerpo de bomberos de la localidad y agradecer a la familia bomberil, que también es un gran apoyo para todos nosotros que salimos de casa en cualquier horario y ellos siempre están a la espera de nuestro regreso”, expresó.

Quilodrán informó que durante la tarde del 2 de junio se realizó un toque de sirena y una formación en el cuartel, donde los integrantes compartieron una actividad interna con una torta y charlas con familias y bomberos retirados. Además, señaló que el acto protocolar se llevará a cabo el próximo sábado a las 15 horas en las instalaciones de la institución, con invitación abierta a la comunidad y a las autoridades locales.

Respecto de la situación actual del cuartel, indicó que continúan las tareas de mejora en infraestructura y equipamiento. En ese sentido, mencionó los trabajos vinculados al destacamento y las adecuaciones edilicias destinadas a optimizar las condiciones de permanencia de los integrantes del cuerpo activo.

“Se viene trabajando todos los días con el mismo propósito. Estamos avanzando en todo lo que se necesita para el bombero y para la comunidad”, señaló.

Consultado sobre el estado general de la institución, Quilodrán consideró que el cuartel se encuentra en una etapa de recuperación consolidada. “Sí, la verdad que sí”, respondió al ser consultado sobre si puede considerarse recuperado casi en su totalidad.

El Día Nacional del Bombero Voluntario se celebra cada 2 de junio en Argentina en reconocimiento a la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, fundado en 1884 en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: En este día | Radio Libre