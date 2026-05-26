SIERRA GRANDE CONMEMORÓ EL 25 DE MAYO CON UN LLAMADO A VINCULAR LA HISTORIA CON LOS DESAFÍOS ACTUALES

Sierra Grande | En el marco del acto oficial por el 25 de Mayo realizado en Sierra Grande, la intendenta Roxana Fernández encabezó el discurso central de la jornada y planteó la necesidad de relacionar los procesos históricos con la realidad actual de la ciudad y del país.

Durante su intervención, Fernández agradeció la presencia de instituciones, autoridades, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y vecinos que participaron de la ceremonia. Además, definió la fecha patria como “un día para celebrar” y señaló que la Revolución de Mayo representó el resultado de “la lucha, el coraje y el trabajo” de quienes impulsaron la construcción de una nación independiente.

La jefa comunal sostuvo que los hechos de 1810 no fueron una acción aislada de los próceres, sino el resultado de un proceso acompañado por la sociedad de la época. En ese sentido, remarcó que la unión y la participación colectiva fueron elementos fundamentales para avanzar hacia la independencia.

Fernández también hizo referencia a la relación entre el pasado y el presente, al afirmar que la historia permite comprender que “los grandes procesos de transformación no suceden de un día para el otro”. En ese marco, recordó que entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia transcurrieron varios años marcados por debates, conflictos y dificultades.

La intendenta vinculó esa experiencia histórica con la actualidad de Sierra Grande y sostuvo que el desarrollo de una comunidad requiere planificación, trabajo sostenido, inversión y objetivos a largo plazo. “Las comunidades crecen cuando son capaces de sostener objetivos colectivos aún en contextos difíciles”, expresó.

En otro tramo de su discurso, señaló que Sierra Grande atraviesa “una etapa histórica de enormes posibilidades” y consideró que las obras, inversiones y oportunidades que comienzan a desarrollarse forman parte de un proceso que debe consolidarse con formación, infraestructura y una mirada estratégica hacia el futuro.

Finalmente, Fernández convocó a la comunidad a mantener presente el vínculo entre los procesos históricos y los desafíos actuales, y destacó la responsabilidad colectiva de proyectar el futuro de las próximas generaciones.

Fuente: En este día | Radio Libre