SIERRA GRANDE CONFIRMÓ LA REALIZACIÓN DEL CARNAVAL EL 6 Y 7 DE MARZO

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande confirmó la realización del carnaval los días 6 y 7 de marzo en la ciudad. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Cintia Castillo, en declaraciones a Radio Libre.

La funcionaria explicó que la celebración no fue suspendida sino reprogramada por razones logísticas y organizativas, en el marco de la reciente edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas. “Nunca estuvo en decisión no hacerla, sino posponerla”, indicó.

Castillo detalló que la modificación de la fecha también responde a una estrategia para extender la actividad turística durante el mes de marzo. El carnaval se llevará a cabo viernes y sábado, con actividades previstas en Sierra Grande.

En cuanto a la organización, señaló que participarán comparsas y murgas locales, junto a agrupaciones regionales, entre ellas delegaciones de Patagones y de la zona de Dolavon. Además, se habilitarán espacios para emprendedores, feriantes, artesanos y el sector gastronómico, bajo la misma modalidad implementada durante la temporada.

La secretaria de Gobierno destacó el trabajo previo de las agrupaciones locales, que vienen desarrollando ensayos y preparación de vestuario y logística para su presentación.

Durante la entrevista, Castillo también realizó un balance de la reciente Fiesta Nacional de Playas Doradas, desarrollada el fin de semana pasado, y señaló que el evento cumplió con los objetivos planteados en términos organizativos y de impacto cultural, turístico y económico.

Por otra parte, confirmó el inicio de la obra de pavimentación en la ciudad, comenzando por la calle Bahía Blanca. Indicó que se trata de una intervención prevista para ejecutarse en un plazo de nueve meses y que implicará modificaciones en la circulación y organización del tránsito, por lo que se solicitó colaboración a los vecinos.

Fuente: En este día | Radio Libre