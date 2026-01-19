SIERRA GRANDE COMO DESTINO DE INVERSIÓN EN EL NUEVO ESCENARIO PRODUCTIVO REGIONAL

Sierra Grande | La localidad serrana comienza a consolidarse como un punto de interés para la radicación de empresas, en el marco del nuevo escenario productivo que atraviesa la región. La construcción de la terminal del oleoducto VMOS, sumada a su ubicación sobre la Ruta Nacional N.º 3 y a la proyección de actividades complementarias como el turismo, aparece como un factor relevante en la toma de decisiones de inversión.

En declaraciones a Radio Libre, Juan Sa, referente de la empresa Kalmat, explicó que la decisión de instalarse en Sierra Grande respondió a un análisis estratégico centrado principalmente en la logística. La empresa se encuentra radicada en la provincia de Santa Cruz, con su administración central en la ciudad de Río Gallegos, a más de 1.400 kilómetros de Sierra Grande, lo que implica una planificación cuidadosa de distancias y costos operativos.

Según detalló, uno de los principales condicionantes para la firma es la ubicación de proveedores y centros de acopio de materiales, situados a grandes distancias del sur patagónico. En ese contexto, la traza de la Ruta Nacional N.º 3 resulta un elemento clave, ya que permite optimizar el traslado de insumos y mejorar la eficiencia en la cadena logística. Sierra Grande fue identificada como un punto estratégico dentro de ese corredor.

Juan Sa indicó que, además del impulso generado por la obra del oleoducto VMOS y el desarrollo de la zona de Playa Dorada, la ciudad presenta características que favorecen la actividad comercial y de servicios. Entre ellas, destacó el movimiento económico asociado al turismo, que aporta una dinámica diferenciada respecto de otras localidades de la región.

Kalmat desarrolla tres líneas principales de actividad: fabricación de agrocerámicos, comercialización de materiales para la construcción y transporte. Estas operaciones se coordinan desde Río Gallegos, con sucursales en distintas localidades de Santa Cruz y un centro de acopio en la provincia de Buenos Aires, desde donde se organiza la distribución hacia la Patagonia.

En relación con los desafíos del proceso de radicación, el referente empresarial señaló la distancia con la casa matriz y la necesidad de conformar equipos de trabajo de confianza en la localidad. En ese sentido, remarcó que la empresa prioriza la contratación de personal local, por su conocimiento del entorno y su integración con la comunidad.

Asimismo, destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos y actores locales, lo que facilitó la instalación del emprendimiento y el inicio de las actividades. Según expresó, este tipo de vínculos resulta fundamental para el desarrollo sostenido de proyectos empresariales a distancia.

Finalmente, Sa consideró que Sierra Grande reúne condiciones para la llegada de nuevas inversiones vinculadas tanto a la infraestructura energética como a actividades comerciales y de servicios. En ese marco, sostuvo que la experiencia de Kalmat puede servir como referencia para otros emprendimientos que evalúan radicarse en la ciudad ante el nuevo escenario productivo regional.

